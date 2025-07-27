Для тебе Освіта

Від додаткових занять до чергових груп: що стало платним у школах

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Липня 2025, 09:00
Від додаткових занять до чергових груп: що стало платним у школах
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь