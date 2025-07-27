Від додаткових занять до чергових груп: що стало платним у школах

Уряд України нещодавно оновив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні школи.

Це рішення викликало багато обговорень, адже воно змінює звичне уявлення про повністю безкоштовну шкільну освіту.

Тож розберімось, що залишається безоплатним, а за які послуги батькам доведеться платити.

Зміни, які торкнуться батьків та шкіл

Важливо розуміти, що базова шкільна освіта в Україні залишається безкоштовною.

Це означає, що навчання за стандартною програмою, яка передбачена для всіх учнів, фінансуватиметься державою.

Однак, Кабінет Міністрів, як повідомив його постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук , вирішив врегулювати та адаптувати до сучасних реалій ті послуги, які вже давно існують, але не мали офіційного статусу або були неврегульованими.

Відтепер школи матимуть право офіційно стягувати плату за:

Додаткові заняття:

Йдеться про уроки, гуртки чи курси, які не входять до обов’язкового навчального плану.

Це може бути поглиблене вивчення предметів, підготовка до олімпіад, ЗНО або додаткові заняття для тих, хто потребує посиленої допомоги.

Оцінювання професійних компетенцій:

Якщо хтось бажає підтвердити свої професійні знання чи навички, тепер це можна буде зробити в школі за плату.

Визнання результатів неформального чи інформального навчання:

Це стосується випадків, коли людина здобувала знання поза офіційною системою освіти — наприклад, через онлайн-курси, самоосвіту чи практичний досвід.

Школа зможе офіційно визнати ці досягнення за певну плату.

Оцінювання знань для тих, хто навчався за кордоном:

Ця послуга буде корисною для українців, які повернулися з-за кордону або іноземців, які хочуть інтегруватися в українську освітню систему.

Школи зможуть оцінити їхні знання та визначити відповідний рівень.

Перебування дітей у чергових групах поза безкоштовним часом:

Якщо дитина залишається у школі до або після уроків, у вечірні чи святкові години, понад ті безкоштовні години, які передбачені законодавством, за цей час доведеться платити.

Навіщо ці зміни?

Уряд пояснює ці нововведення кількома причинами.

По-перше, це дозволить офіційно врегулювати ті послуги, які вже давно надавалися школами, але часто були в “сірій зоні”.

По-друге, це дасть школам можливість отримувати додаткові кошти, які можуть бути спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, розвиток освітніх програм та підвищення якості додаткових послуг.

Також враховується зростання попиту на альтернативні формати навчання та індивідуальні освітні послуги.

Отже, хоча базова шкільна освіта залишається доступною для всіх безкоштовно, за певні додаткові послуги, що виходять за рамки стандарту, тепер доведеться платити.

Це дасть змогу школам розширювати спектр своїх послуг та краще відповідати сучасним потребам.

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