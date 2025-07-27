Дополнительные занятия и дежурные группы: что стало платным в школах

Правительство Украины недавно обновило перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные школы.

Это решение вызвало много обсуждений, ведь оно меняет обычное представление о полностью бесплатном школьном образовании.

Давайте разберемся, что остается безвозмездным, а за какие услуги родителям придется платить.

Изменения, касающиеся родителей и школ

Важно понимать, что базовое школьное образование в Украине остается бесплатным.

Это означает, что обучение по стандартной программе, предусмотренной для всех учащихся, будет финансироваться государством.

Однако Кабинет Министров, как сообщил его постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук, решил урегулировать и адаптировать к современным реалиям те услуги, которые уже давно существуют, но не имели официального статуса или не были урегулированы.

Теперь школы будут иметь право официально взимать плату за:

Дополнительные занятия:

Речь идет об уроках, кружках или курсах, не входящих в обязательный учебный план.

Это может быть углубленное изучение предметов, подготовка к олимпиадам, ВНО или дополнительные занятия для нуждающихся в усиленной помощи.

Оценка профессиональных компетенций:

Если кто хочет подтвердить свои профессиональные знания или навыки, теперь это можно будет сделать в школе за оплату.

Признание результатов неформального или информационного обучения:

Это касается случаев, когда человек получал знания вне официальной системы образования — например, через онлайн-курсы, самообразование или практический опыт.

Школа сможет официально признать эти достижения за определенную плату.

Оценивание знаний для учащихся за рубежом:

Эта услуга будет полезна украинцам, которые вернулись из-за границы и иностранцам, которые хотят интегрироваться в украинскую образовательную систему.

Школы могут оценить их знания и определить соответствующий уровень.

Пребывание детей в дежурных группах вне бесплатного времени:

Если ребенок остается в школе до или после уроков, в вечерние или праздничные часы, сверх тех бесплатных часов, которые предусмотрены законодательством, за это время придется платить.

Зачем эти перемены?

Правительство объясняет эти новшества несколькими причинами.

Во-первых, это позволит официально урегулировать услуги, которые уже давно предоставлялись школами, но часто были в “серой зоне”.

Во-вторых, это позволит школам получать дополнительные средства, которые могут быть направлены на улучшение материально-технической базы, развитие образовательных программ и повышение качества дополнительных услуг.

Также учитывается рост спроса на альтернативные форматы обучения и индивидуальные образовательные услуги.

Итак, хотя базовое школьное образование остается доступным для всех бесплатно, за определенные дополнительные услуги, выходящие за рамки стандарта, теперь придется платить.

Это позволит школам расширять спектр своих услуг и лучше отвечать современным потребностям.

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