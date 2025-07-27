Для тебя Образование

Дополнительные занятия и дежурные группы: что стало платным в школах

Мария Дзюба, редактор сайта 27 июля 2025, 09:00
Дополнительные занятия и дежурные группы: что стало платным в школах
Фото Pexels

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