Сколько стоит собрать ребенка в школу 2025 — почему 10 тысяч не хватит

Ну вот и настал август — пора активной подготовки к школе. И пока дети мечтают о том, как сядут за парты и найдут новых друзей, родители думают: где взять столько денег?! Ведь цены на школьную форму 2025 кусачие как никогда!
Каждый год Вікна-Новини собирают актуальные цены на школьную форму и делятся с читателями, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу. Собрать ребенка в школу в 2024 году с одеждой, канцелярией и всем необходимым стоило минимум 10 тысяч гривен.
С ростом цен и состоянием экономики страшно даже подумать, во сколько подготовка ребенка в школу обойдется сегодня. Спойлер: заметно дороже! Вместе рассчитаем список нужных вещей: одежды, рюкзаков, канцелярии, обуви и всего-всего — а еще — во сколько это обойдется.
Что нужно купить в школу первокласснику
Традиционно больше всего расходов и покупок будет у тех родителей, которые собирают ребенка в первый класс. Особенно если ребенок в семье один. Хочется купить все необходимое, и чтобы ребенок учился в удовольствие.
Но списки покупок в младшую, среднюю и старшую школу радикально разнятся. Начнём с первоклассников. Для первого класса требуется больше всего вещей и одежды:
- школьный рюкзак;
- школьная форма: 3-4 рубашки, вышиванка, жакет, брюки, юбка, сарафан, колготки и носки;
- обувь — туфли, кроссовки;
- канцелярия: пенал, карандаши, точилка, цветные и синие ручки, резинка, краски, кисточки, альбом для рисования, стакан для рисования, цветная бумага и картон, ножницы, клей, тетради в косую линию и клеточку, дневник, линейки;
- спортивный костюм, кроссовки, форма для танцев (если они будут в школе), ланчбокс, бутылка для воды.
В школах перед первым классом чаще всего дают список покупок. Лучше им воспользоваться, чтобы не купить лишнего, и немного сэкономить деньги. Списки могут предоставить классные руководители или администрация школы.
Список покупок для учеников средней и старшей школы в 2025 году
Для учеников средней школы родителям лучше самостоятельно переспросить, что хочет ребенок на новый учебный год. Базово нужно обновить рубашки, возможно, пиджак и брюки, ведь дети быстро вырастают за лето.
В среднюю школу придется докупить циркуль, транспортир, обложки на книги, новые тетради в линейку и клетку, ручки и другую канцелярию. Учти, что у ребенка добавятся новые предметы: физика, химия, биология, алгебра и геометрия. На эти предметы могут понадобиться дополнительные канцтовары.
Также ребенок должен померить всю обувь, особенно кроссовки. У подростков быстро меняется размер ноги.
При необходимости можно обновить школьный рюкзак. В подростковом возрасте дети отказываются от “правильных и ортопедических” рюкзаков в пользу модных и стильных. А девочки вообще переходят на сумки.
Родителям старшеклассников — проще всего! По своему опыту мы знаем, что большинство необходимого у учеников 9-11 классов оставалось с прошлых лет. Докупить придется минимум: немного ручек и тетрадей, свежие обложки на книги, корректор.
С одеждой сложнее: на старшие классы стоит обновить костюм или пиджак, купить 2-3 рубашки и иметь одну на праздники. Девочкам можно приобрести школьное платье или юбку, а мальчикам обновить брюки и жилетки.
Лучше всего, когда в школе деловой стиль. Тогда у родителей и детей наполовину развязаны руки. Деловой стиль подразумевает рубашки, костюмы, сдержанные образы. Часто такая одежда уже есть у детей, и школьную форму покупать не нужно.
Цены на школьную форму 2025
Список необходимого есть, так что можно начинать прицениваться и покупать! Советуем сначала заняться канцелярией. Ведь если приобрести в начале августа школьную форму, есть вероятность, что к праздничной линейке 1 сентября рубашки будут маловаты.
Так что покупку одежды можно провести в конце августа. Только, пожалуйста, не покупай ребенку ничего на вырост! Так он не сможет носить то, что ему нравится сейчас. А к моменту, когда он подрастет, одежда может перестать быть красивой и модной. Да и ходить в слишком большой или малой одежде ребенку будет некомфортно.
По состоянию на август 2025 средние цены на школьную форму в Украине таковы:
- рубашка классическая — от 400 грн, праздничная — от 500-600 грн;
- вышиванка — от 500-700 грн;
- гольф — от 300-400 грн;
- жилетка — от 450 грн;
- пиджак — от 600-800 грн;
- штаны — от 500-600 грн;
- платье — от 500-700 грн;
- юбка — от 400-500 грн;
- детские колготки (капроновые и теплые) — вместе 300 грн;
- спортивный костюм — от 1000-1200 грн;
- кроссовки — от 1000-1300 грн;
- туфли детские — от 600-800 грн;
- рюкзак — от 1200-1500 грн.
Базовый набор в школу может обойтись в такую сумму на девочку: 9650 грн без канцелярии.
Сборы мальчика в первый класс обойдутся чуть дешевле: 9400 грн без канцелярии.
Больше всего за год, по наблюдениям Вікна-Новини, подорожали именно школьные рюкзаки, обувь и костюмы в школу. Рубашки, вышиванки и юбки не так существенно выросли в ценах.
Заметим, что это не брендовая одежда, а простая и такая, которая будет уместна для школы. Все-таки детям она будет нужна на год-два, а то и меньше, если они у тебя активные.
Конечно, на рынке есть гораздо более дешевые и дорогие варианты. Подбирать лучшее будут родители, а мы помогаем ориентироваться в ценах.
Цены на канцелярию 2025
По ценам онлайн-магазинов, канцелярия в первый класс в 2025 году может влететь в копеечку. Вот перечень необходимого со средними ценами по Украине:
- пачка синих ручек — 75 грн;
- цветные ручки — 100 грн;
- цветные карандаши и фломастеры — 235 грн вместе;
- цветной восковый мел — 135 грн;
- краски гуашь и акварельные — вместе 205 грн;
- кисточки, альбом для рисования, стаканчик — вместе 95 грн;
- пластилин и досточка — 190 грн;
- цветная бумага, картон и ножницы — вместе 215 грн;
- клей ПВА и клей-стик — вместе 38 грн;
- прозрачные обложки для книг и тетрадей — 70 грн;
- три пачки тетрадей: в косую линию, клеточку, линейку (55 штук) — вместе 830 грн
- пенал — 50 грн;
- папка для тетрадей — 75 грн;
- линейка, точилка, резинка, циркуль, закладки — вместе 300 грн;
- дневник — 85 грн.
Если подытожить, по такому списку на канцелярию можно потратить 2500-2700 гривен. Вот что вышло в одном из сетевых супермаркетов Украины.
Сколько стоит собрать ребенка в школу
По нашим подсчетам, собрать ребенка в первый класс в 2025 году не получится дешевле, чем 10-12 тысяч гривен! Ситуация складывается как и в прошлом году. Со средними ценами на форму и канцелярию собрать девочку в школу выйдет за 2700+9650= 12 350 грн.
Собрать мальчика в школу выйдет почти так же: 2700+9400 грн = 12 100 грн.
В эти суммы входят минимальный и широкий набор школьной формы, рюкзак, обувь и канцелярия. Отметим, что некоторые школы имеют собственную форму и выдают канцелярию, так что сумма может быть другой.
Вдвое или даже втрое дороже могут обойтись сборы в школу, если у тебя двое деток, или ты покупаешь ребенку только самые лучшие и самые дорогие вещи.
Отметим также, что в любом случае собрать ребенка в школу — больше, чем минимальная зарплата в Украине. Так что родители готовятся заранее, откладывают деньги и ищут, на чем можно сэкономить.
Ооох, школы ввели оплату услуг, которые раньше предоставляли бесплатно! Еще и здесь придется потратиться. Мы делились, за что в школах теперь нужно будет платить.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!