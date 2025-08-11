Сколько стоит собрать ребенка в школу 2025 — почему 10 тысяч не хватит

Ну вот и настал август — пора активной подготовки к школе. И пока дети мечтают о том, как сядут за парты и найдут новых друзей, родители думают: где взять столько денег?! Ведь цены на школьную форму 2025 кусачие как никогда!

Каждый год Вікна-Новини собирают актуальные цены на школьную форму и делятся с читателями, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу. Собрать ребенка в школу в 2024 году с одеждой, канцелярией и всем необходимым стоило минимум 10 тысяч гривен.

С ростом цен и состоянием экономики страшно даже подумать, во сколько подготовка ребенка в школу обойдется сегодня. Спойлер: заметно дороже! Вместе рассчитаем список нужных вещей: одежды, рюкзаков, канцелярии, обуви и всего-всего — а еще — во сколько это обойдется.

Что нужно купить в школу первокласснику

Традиционно больше всего расходов и покупок будет у тех родителей, которые собирают ребенка в первый класс. Особенно если ребенок в семье один. Хочется купить все необходимое, и чтобы ребенок учился в удовольствие.

Но списки покупок в младшую, среднюю и старшую школу радикально разнятся. Начнём с первоклассников. Для первого класса требуется больше всего вещей и одежды:

школьный рюкзак;

школьная форма: 3-4 рубашки, вышиванка, жакет, брюки, юбка, сарафан, колготки и носки;

обувь — туфли, кроссовки;

туфли, кроссовки; канцелярия: пенал, карандаши, точилка, цветные и синие ручки, резинка, краски, кисточки, альбом для рисования, стакан для рисования, цветная бумага и картон, ножницы, клей, тетради в косую линию и клеточку, дневник, линейки;

спортивный костюм, кроссовки, форма для танцев (если они будут в школе), ланчбокс, бутылка для воды.

В школах перед первым классом чаще всего дают список покупок. Лучше им воспользоваться, чтобы не купить лишнего, и немного сэкономить деньги. Списки могут предоставить классные руководители или администрация школы.

Список покупок для учеников средней и старшей школы в 2025 году

Для учеников средней школы родителям лучше самостоятельно переспросить, что хочет ребенок на новый учебный год. Базово нужно обновить рубашки, возможно, пиджак и брюки, ведь дети быстро вырастают за лето.

В среднюю школу придется докупить циркуль, транспортир, обложки на книги, новые тетради в линейку и клетку, ручки и другую канцелярию. Учти, что у ребенка добавятся новые предметы: физика, химия, биология, алгебра и геометрия. На эти предметы могут понадобиться дополнительные канцтовары.

Также ребенок должен померить всю обувь, особенно кроссовки. У подростков быстро меняется размер ноги.

При необходимости можно обновить школьный рюкзак. В подростковом возрасте дети отказываются от “правильных и ортопедических” рюкзаков в пользу модных и стильных. А девочки вообще переходят на сумки.

Родителям старшеклассников — проще всего! По своему опыту мы знаем, что большинство необходимого у учеников 9-11 классов оставалось с прошлых лет. Докупить придется минимум: немного ручек и тетрадей, свежие обложки на книги, корректор.

С одеждой сложнее: на старшие классы стоит обновить костюм или пиджак, купить 2-3 рубашки и иметь одну на праздники. Девочкам можно приобрести школьное платье или юбку, а мальчикам обновить брюки и жилетки.

Лучше всего, когда в школе деловой стиль. Тогда у родителей и детей наполовину развязаны руки. Деловой стиль подразумевает рубашки, костюмы, сдержанные образы. Часто такая одежда уже есть у детей, и школьную форму покупать не нужно.

Цены на школьную форму 2025

Список необходимого есть, так что можно начинать прицениваться и покупать! Советуем сначала заняться канцелярией. Ведь если приобрести в начале августа школьную форму, есть вероятность, что к праздничной линейке 1 сентября рубашки будут маловаты.

Так что покупку одежды можно провести в конце августа. Только, пожалуйста, не покупай ребенку ничего на вырост! Так он не сможет носить то, что ему нравится сейчас. А к моменту, когда он подрастет, одежда может перестать быть красивой и модной. Да и ходить в слишком большой или малой одежде ребенку будет некомфортно.

По состоянию на август 2025 средние цены на школьную форму в Украине таковы:

рубашка классическая — от 400 грн, праздничная — от 500-600 грн;

вышиванка — от 500-700 грн;

гольф — от 300-400 грн;

жилетка — от 450 грн;

пиджак — от 600-800 грн;

штаны — от 500-600 грн;

платье — от 500-700 грн;

юбка — от 400-500 грн;

детские колготки (капроновые и теплые) — вместе 300 грн;

спортивный костюм — от 1000-1200 грн;

кроссовки — от 1000-1300 грн;

туфли детские — от 600-800 грн;

рюкзак — от 1200-1500 грн.

Базовый набор в школу может обойтись в такую сумму на девочку: 9650 грн без канцелярии.

Сборы мальчика в первый класс обойдутся чуть дешевле: 9400 грн без канцелярии.

Больше всего за год, по наблюдениям Вікна-Новини, подорожали именно школьные рюкзаки, обувь и костюмы в школу. Рубашки, вышиванки и юбки не так существенно выросли в ценах.

Заметим, что это не брендовая одежда, а простая и такая, которая будет уместна для школы. Все-таки детям она будет нужна на год-два, а то и меньше, если они у тебя активные.

Конечно, на рынке есть гораздо более дешевые и дорогие варианты. Подбирать лучшее будут родители, а мы помогаем ориентироваться в ценах.

Цены на канцелярию 2025

По ценам онлайн-магазинов, канцелярия в первый класс в 2025 году может влететь в копеечку. Вот перечень необходимого со средними ценами по Украине:

пачка синих ручек — 75 грн;

цветные ручки — 100 грн;

цветные карандаши и фломастеры — 235 грн вместе;

цветной восковый мел — 135 грн;

краски гуашь и акварельные — вместе 205 грн;

кисточки, альбом для рисования, стаканчик — вместе 95 грн;

пластилин и досточка — 190 грн;

цветная бумага, картон и ножницы — вместе 215 грн;

клей ПВА и клей-стик — вместе 38 грн;

прозрачные обложки для книг и тетрадей — 70 грн;

три пачки тетрадей: в косую линию, клеточку, линейку (55 штук) — вместе 830 грн

пенал — 50 грн;

папка для тетрадей — 75 грн;

линейка, точилка, резинка, циркуль, закладки — вместе 300 грн;

дневник — 85 грн.

Если подытожить, по такому списку на канцелярию можно потратить 2500-2700 гривен. Вот что вышло в одном из сетевых супермаркетов Украины.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

По нашим подсчетам, собрать ребенка в первый класс в 2025 году не получится дешевле, чем 10-12 тысяч гривен! Ситуация складывается как и в прошлом году. Со средними ценами на форму и канцелярию собрать девочку в школу выйдет за 2700+9650= 12 350 грн.

Собрать мальчика в школу выйдет почти так же: 2700+9400 грн = 12 100 грн.

В эти суммы входят минимальный и широкий набор школьной формы, рюкзак, обувь и канцелярия. Отметим, что некоторые школы имеют собственную форму и выдают канцелярию, так что сумма может быть другой.

Вдвое или даже втрое дороже могут обойтись сборы в школу, если у тебя двое деток, или ты покупаешь ребенку только самые лучшие и самые дорогие вещи.

Отметим также, что в любом случае собрать ребенка в школу — больше, чем минимальная зарплата в Украине. Так что родители готовятся заранее, откладывают деньги и ищут, на чем можно сэкономить.

