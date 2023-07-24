Первый раз в первый класс! Как выбрать рюкзак в школу для первоклассника в первый класс

Первый звонок — это важный момент для всех первоклассников, которые только начинают свое обучение в школе. Новый учебный год — это новый старт, полный возможностей для обучения, знакомства с новыми друзьями и достижения поставленных целей.

Но не менее важным для успеха ребенка является наличие необходимых школьных принадлежностей — и одним из важнейших предметов для любого ученика является надежный, функциональный и стильный рюкзак.

Выбрать идеальный портфель — это не о выборе привлекательного дизайна с любимым героем ребенка. Важно учитывать и индивидуальные потребности первоклассника, чтобы первый ранец был комфортный и не вредил здоровью ребенка.

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Как выбрать портфель в школу

Размер

Один из важных критериев при выборе ранца для первоклассника — его размер. Родителям нужно понимать, что ребенок будет носить рюкзак на постоянной основе, поэтому не стоит покупать слишком большие модели.

При выборе ранца нужно примерить. Рюкзак не должен быть шире спины ребенка, и не длиннее талии.

Форма

Лучшим вариантом первого портфеля для ребенка станет модель, имеющая твердый корпус, который не будет деформироваться во время нагрузки рюкзака учебниками и школьными принадлежностями и не менять своей формы.

Вес

Еще один важный критерий — вес портфеля. Рекомендуется выбирать рюкзак, который в пустом виде будет весить до 1 кг.

Также не забывай следить и за наполненным ранцем. Его вес не должен превышать 2-3 кг.

Спинка

Наличие ортопедической спинки поможет равномерно распределить нагрузку по спине первоклассника. Поэтому при выборе рюкзака лучше отдавать предпочтение моделям с плотными подушечками из сетчатой ткани.

Лямки

Это важный момент, на который стоит обязательно обратить внимание при выборе ранца. Выбирай рюкзак с лямками, которые можно будет регулировать. Говоря на ширину, помни, что чем шире лямки — тем легче будет ребенку носить портфель.

Самой оптимальной шириной лямок считается 4-5 см. Но если они будут немного шире — тоже хорошо.

Материал

Ищи портфель из прочного материала, такого как полиэстер, который может выдержать ежедневное использование и неблагоприятные погодные условия.

Также некоторые рюкзаки пошиты из водонепроницаемых материалов. Это сохранит от влаги содержимое ранца в случае дождя.

Безопасность

Учитывай, что в осенне-зимний период световой день короткий, а значит стоит позаботиться и о безопасности малышей. Такой элемент ка светоотражатель сможет помочь твоему ребенку быть более заметным на дороге в темное время суток.

Дизайн

Не забывай и о важном пункте — первокласснику должен нравиться его портфель. Поэтому при выборе рюкзака важно учитывать не только комфорт и функционал, но и дизайн ранца.

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