Для тебе Освіта

Сотні тисяч дітей за кордоном: скільки робочих рук втратить Україна

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Липня 2025, 08:00
Скільки дітей виїздить за кордон
Фото Unsplash

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