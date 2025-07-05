Сотні тисяч дітей за кордоном: скільки робочих рук втратить Україна

Кількість українських дітей у школах та університетах за кордоном лише збільшується. Хоча у 2024 та 2025 роках чимало матерів із дітьми вирішили повернутися додому, тисячі випускників шкіл та 17-річних дітей роблять вибір на користь іноземних вишів та життя за кордоном.

Видання NGL поділилося цифрами — скільки дітей виїздять за кордон і навчаються там, а не вдома. Чи є тенденція катастрофічною — ділимося у матеріалі.

Скільки українських дітей виїздить за кордон

Статистика свідчить, що в українських школах щороку меншає кількість дітей. За кордон виїздять не лише 17-річні хлопці, а й дівчата. У деяких випадках діти продовжують онлайн-навчання в українських школах “про всяк випадок”.

Ситуація з війною і непевність, яка її тягне, тримає і батьків, і дітей у підвішеному стані. Діти просто не знають, чи повернуться додому, чи потрібно вчитися в українських школах і чи є сенс вступати вдома.

За інформацію МОН у 2024-2025 році за кордоном вчаться щонайменше 345 тисяч дітей. Це лише ті діти, які не припинили навчання в українських школах, і приблизно 9% усіх учнів. За минулорічними ж даними ЮНЕСКО в ЄС вчилися майже 665 тисяч українських дітей.

Якщо розрахувати і кількість дітей у країнах, які не охопило дослідження, близько 720 тисяч українських дітей можуть перебувати за кордоном.

Діти швидко адаптувались у місцевій школі, їм добре йшло навчання. Але через велике навантаження довелось покинути українську школу. Вибір на користь польської школи був очевидним, — ділиться Інна.

Жінка пояснює, що не хоче наражати життя дітей на небезпеку, а тому не повернеться до України поки триває війна.

А дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що близько 1,4 млн вимушено переміщених українців — діти. Найбільше школярів з України живуть у Німеччині, Польщі, Чехії, Великій Британії.

Діти продовжують виїздити за кордон

Дослідники з RAI for Ukraine виявили, що у 2022 році 10% школярів складали НМТ за кордоном. А 32% випускників узагалі не реєструвалися на проходження тесту.

До тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні, — каже одна з авторок дослідження Тетяна Захарченко.

Насправді великий відсоток випускників узагалі не розглядають вступ в Україні, однак точні дані відсутні. Тенденція виїзду 10-11-класників зберігається, та за словами міністра освіти Лісового не є критичною.

Найразючіше зменшення кількості дітей у порівнянні з 2021 роком відбулося у таких областях: Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська. Також значна кількість дітей виїхала із Закарпатської області.

Діти виїздять не лише через питання власної безпеки, а й за відсутності соціалізації. Адже в Європі діти вчаться офлайн, і це зовсім інший рівень освіти. Страждає і статус української освіти — європейська досі має підкріплення кращої і такої, що точно гарантує високооплачувану роботу, на відміну від української.

Наслідком виїзду школярів стало те, що у 2024 році у ЗВО вступили лише 197 тисяч студентів — найменша кількість за дев’ять років. Загальна тенденція невтішна: зменшення кількості молоді та студентів в Україні продовжиться.

Раніше ми розповідали, що спонукає молодь до виїзду за кордон.

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