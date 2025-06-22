Для тебе Освіта

Гнучка освіта в умовах війни: як діє педагогічний патронаж для дітей в окупації

Марія Дзюба, редакторка сайту 22 Червня 2025, 14:00
Гнучка освіта в умовах війни: як діє педагогічний патронаж для дітей в окупації
Фото Pexels

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