Для тебя Образование

Образование в условиях войны: как действует педагогический патронаж для детей в окупации

Мария Дзюба, редактор сайта 22 июня 2025, 14:00
Образование в условиях войны: как действует педагогический патронаж для детей в окупации
Фото Pexels

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