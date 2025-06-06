Компенсация для детей военных: как студенты могут получить деньги на обучение

Фото Pexels, Facebook Отличная новость для студентов-контрактников, чьи родители защищали Украину: государство компенсирует им стоимость обучения! Первые тысячи сертификатов на компенсацию уже доступны в приложении Дія, о чем сообщила пресс-служба сервиса. Как работает компенсация Для кого: Компенсацию получат дети (до 23 лет) погибших защитников и защитниц, военных с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, пропавших без вести при особых обстоятельствах, пленных в результате вооруженной агрессии, а также пострадавших участников Революції Гідності. Читать по теме Какая стипендия в университете в 2025 — максимальные и минимальные суммы Рассказываем, какие суммы получают студенты университетов — все виды стипендий. Куда поступают средства Деньги направляются напрямую в учебное заведение. Учебное заведение, в свою очередь, компенсирует эту оплату студентам. Что делать студентам Если ты получил(а) уведомления в Дії, проверь свои данные в сертификате и подтверди согласие Дія.Підписом в течение 20 дней. Что необходимо иметь Для оформления компенсации понадобятся ID-карта или биометрический паспорт в Дії, верифицированный налоговый номер, информация о получателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) и подтверждение статуса ребенка ветерана соответствующей категории. Совместные усилия и будущие специалисты Эта важная инициатива — результат сотрудничества Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и приложения Дія. Проект также получает поддержку от Программы развития ООН в Украине и финансируется Швецией. Ранее мы рассказывали, кто из украинских студентов подлежит мобилизации в 2025 году и какие изменения ожидают их согласно новым правилам призыва. Читайте детали в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Дия, освіта, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter