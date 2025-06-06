Компенсация для детей военных: как студенты могут получить деньги на обучение

Отличная новость для студентов-контрактников, чьи родители защищали Украину: государство компенсирует им стоимость обучения!

Первые тысячи сертификатов на компенсацию уже доступны в приложении Дія, о чем сообщила пресс-служба сервиса.

Как работает компенсация

Для кого:

Компенсацию получат дети (до 23 лет) погибших защитников и защитниц, военных с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, пропавших без вести при особых обстоятельствах, пленных в результате вооруженной агрессии, а также пострадавших участников Революції Гідності.

Куда поступают средства

Деньги направляются напрямую в учебное заведение. Учебное заведение, в свою очередь, компенсирует эту оплату студентам.

Что делать студентам

Если ты получил(а) уведомления в Дії, проверь свои данные в сертификате и подтверди согласие Дія.Підписом в течение 20 дней.

Что необходимо иметь

Для оформления компенсации понадобятся ID-карта или биометрический паспорт в Дії, верифицированный налоговый номер, информация о получателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) и подтверждение статуса ребенка ветерана соответствующей категории.

Совместные усилия и будущие специалисты

Эта важная инициатива — результат сотрудничества Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и приложения Дія.

Проект также получает поддержку от Программы развития ООН в Украине и финансируется Швецией.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских студентов подлежит мобилизации в 2025 году и какие изменения ожидают их согласно новым правилам призыва. Читайте детали в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.