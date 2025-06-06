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Компенсация для детей военных: как студенты могут получить деньги на обучение

Мария Дзюба, редактор сайта 06 июня 2025, 08:00
Компенсация для детей военных: как студенты могут получить деньги на обучение
Фото Pexels, Facebook

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