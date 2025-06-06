Компенсація для дітей військових: як студенти можуть отримати гроші на навчання

Чудова новина для студентів-контрактників, чиї батьки захищали Україну: держава компенсує їм вартість навчання!

Перші тисяча сертифікатів на компенсацію вже доступні в застосунку Дія, про це повідомила прес-служба сервісу.

Як працює компенсація

Для кого це

Компенсацію отримають діти (до 23 років) загиблих захисників і захисниць, військових з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених, а також постраждалих учасників Революції Гідності.

Куди йдуть гроші

Кошти надходять прямо у навчальний заклад. А вже заклад повертає цю оплату студентам.

Що робити студентам

Якщо ти отримав (-ла) сповіщення в Дії, перевір свої дані в сертифікаті та підтвердь згоду Дія.Підписом протягом 20 днів.

Що потрібно мати

Для оформлення компенсації знадобляться ID-картка або біометричний паспорт у Дії, верифікований податковий номер, інформація про тебе в ЄДЕБО та підтвердження статусу дитини ветерана.

Спільні зусилля та майбутні фахівці

Ця ініціатива — результат співпраці Міністерства у справах ветеранів, Міністерства освіти й науки, Міністерства цифрової трансформації та Дії, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції.

Раніше ми розповідали, хто з українських студентів підлягає мобілізації у 2025 році та які зміни очікують на них згідно з новими правилами призову. Читай деталі у матеріалі.

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