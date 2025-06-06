Компенсація для дітей військових: як студенти можуть отримати гроші на навчання

Фото Pexels, Facebook Чудова новина для студентів-контрактників, чиї батьки захищали Україну: держава компенсує їм вартість навчання! Перші тисяча сертифікатів на компенсацію вже доступні в застосунку Дія, про це повідомила прес-служба сервісу. Як працює компенсація Для кого це Компенсацію отримають діти (до 23 років) загиблих захисників і захисниць, військових з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених, а також постраждалих учасників Революції Гідності. Читати на тему Яка стипендія в університеті: максимальні та мінімальні суми Розповідаємо, скільки грошей отримує студент в університеті — усе про стипендії та їхні види. Куди йдуть гроші Кошти надходять прямо у навчальний заклад. А вже заклад повертає цю оплату студентам. Що робити студентам Якщо ти отримав (-ла) сповіщення в Дії, перевір свої дані в сертифікаті та підтвердь згоду Дія.Підписом протягом 20 днів. Що потрібно мати Для оформлення компенсації знадобляться ID-картка або біометричний паспорт у Дії, верифікований податковий номер, інформація про тебе в ЄДЕБО та підтвердження статусу дитини ветерана. Спільні зусилля та майбутні фахівці Ця ініціатива — результат співпраці Міністерства у справах ветеранів, Міністерства освіти й науки, Міністерства цифрової трансформації та Дії, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції. Раніше ми розповідали, хто з українських студентів підлягає мобілізації у 2025 році та які зміни очікують на них згідно з новими правилами призову. Читай деталі у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Дія, освіта, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter