Вчителі, війна чи ціни на навчання? Що спонукає молодь виїздити за кордон

Освітня проблема України — комплексна й посилена повномасштабною війною. Адже до низьких зарплат вчителів, браку кадрів та потреби у реформах додався й масовий виїзд підлітків за кордон. Це відбувається через страх мобілізації, бажання здобути вищу освіту за кордоном тощо.

Освітня омбудсменка Надія Лещик в інтервʼю РБК-Україна відповіла на найпоширеніші запитання. Ми ділимося найцікавішим далі у матеріалі.

Коли вчителям піднімуть зарплату

Переоцінити роботу педагогів у школах важко. Часто кажуть: тут з однією дитиною важко упоратися, а коли їх понад 20!..

Водночас робота вчителів не оцінюється фінансово на такому ж рівні, як у Європі. Тому вчителі часто змушені надавати додаткові уроки, аби підзаробити. І це також породжує ще одну проблему — несплату податків з цього заробітку.

Тому питання підвищення зарплати вчителям не втрачає актуальності. Освітня омбудсменка Надія Лещик пояснює, що тут важливі і позиція уряду, і Мінфіну.

— Тут є проблема: встановлена ставка вчителя, і її розмір не дотягує навіть до мінімальної заробітної плати. А далі йде велика кількість доплат та надбавок: за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за престижність тощо.

Документи, які регулюють виплату зарплати, розроблені 20-30 років тому і не відповідають сучасним вимогам, — пояснює Надія Лещик.

Водночас зрозуміло, що одразу підвищити всім педагогам зарплату в умовах воєнного стану неможливо через фінансову неспроможність.

Війна також суттєво вплинула на кількість учнів та вчителів у школах. Частина дітей перебуває на ТОТ і втрачає звʼязок з українською освітою. Ще частина — поїхала за кордон.

Через брак дітей класи обʼєднують, школи закривають.

Відкритим залишається питання, чи залишаться тоді вчителі, що втратили тут роботу, в Україні? Чи поїдуть за кордон?

Діти масово покидають Україну

Не секрет, що Україну покидає багато юнаків, які лише будуть вступати на вищу освіту. Батьки думають про безпеку дітей, їхнє майбутнє, тож обирають життя за кордоном.

Наразі система освіти не зовсім розрахована на швидше повернення дітей. Адже повертаючись додому, у рідних школах їх чекає низка складних тестів, без яких не проводять зарахування.

Натомість як зазначає освітня омбудсменка, ми повинні навпаки, полегшувати навчання для дітей, аби вони хотіли повертатися сюди.

— У 10-11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Діти не відраховуються з наших шкіл, а переходять на дистанційне навчання, — каже Надія Лещик про ситуацію з виїздом неповнолітніх.

Також вона зазначила: цього року на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. 20 071 дитина складає тест за кордоном. Бо у більшості країнах НМТ для вступу не потрібне.

Та виїздять не лише юнаки, а й дівчата.

— Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон. Держава, яка не має молоді, може зникнути. Тому молодь для нас дуже важлива, це наше майбутнє, — наголосила Надія Лещик.

З якими ще викликами стикається українська молодь під час адаптації до рідної школи, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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