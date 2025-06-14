Для тебе Освіта

Вчителі, війна чи ціни на навчання? Що спонукає молодь виїздити за кордон

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Червня 2025, 11:00
українська освіта
Фото Unsplash

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