Для тебя Образование

Учителя, война или цены на обучение? Что подталкивает молодежь выезжать за границу

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июня 2025, 11:00
украинское образование
Фото Unsplash

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