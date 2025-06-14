Учителя, война или цены на обучение? Что подталкивает молодежь выезжать за границу

Образовательная проблема Украины — комплексная и усиленная полномасштабной войной. Ведь к низким зарплатам учителей, нехватке кадров и потребности в реформах добавился и массовый выезд подростков за границу. Это происходит из-за страха мобилизации, желания получить высшее образование за рубежом и т.д.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина ответила на самые распространенные вопросы. Мы делимся самым интересным в материале.

Когда учителям поднимут зарплату

Переоценить работу педагогов в школах сложно. Часто говорят: здесь с одним ребенком сложно справиться, а когда их более 20!..

В то же время работа учителей не оценивается финансово на таком же уровне, как в Европе. Поэтому учителя часто вынуждены давать дополнительные уроки, чтобы подзаработать. И это также рождает еще одну проблему — неуплату налогов с этого заработка.

Поэтому вопрос повышения зарплаты учителям не теряет актуальности. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик объясняет, что здесь важны и позиция правительства, и Минфина.

— Здесь есть проблема: установлена ​​ставка учителя и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.

Документы, регулирующие выплату зарплаты, разработаны 20-30 лет назад и не отвечают современным требованиям, — объясняет Надежда Лещик.

В то же время понятно, что сразу повысить всем педагогам зарплату в условиях военного положения невозможно из-за финансовой несостоятельности.

Война также оказала большое влияние на количество учеников и учителей в школах. Часть детей находится на ВОТ и теряет связь с украинским образованием. Еще часть — уехала за границу.

За неимением детей классы объединяют, школы закрывают.

Открытым остается вопрос, останутся ли тогда потерявшие здесь работу учителя в Украине? Или поедут за границу?

Дети массово покидают Украину

Не секрет, что Украину покидает много юношей, которые будут поступать на высшее образование. Родители думают о безопасности детей, их будущем, поэтому выбирают жизнь за границей.

Пока система образования не совсем рассчитана на скорое возвращение детей. Ведь возвращаясь домой, в родных школах их ждет ряд сложных тестов, без которых не проводят зачисления.

Как отмечает образовательный омбудсмен, мы должны наоборот, облегчать обучение для детей, чтобы они хотели возвращаться сюда.

— В 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое. Дети не отчисляются из наших школ, а переходят на дистанционное обучение, — говорит Надежда Лещик о ситуации с выездом несовершеннолетних.

Также она отметила, что в этом году на НМТ зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом. 20 071 ребенок сдает тест за границей. Потому что в большинстве стран НМТ для поступления не требуется.

Но выезжают не только юноши, но и девушки.

— Растет оплата за контрактное обучение в высших учебных заведениях, это тоже может способствовать выезду за границу. Государство, не имеющее молодежи, может исчезнуть. Поэтому молодежь для нас очень важна, это наше будущее, — подчеркнула Надежда Лещик.

С какими еще вызовами сталкивается украинская молодежь при адаптации к родной школе, мы писали в нашем другом материале.

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