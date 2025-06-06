Для тебя Образование

Путь к родному классу: вызовы адаптации после обучения за границей

Мария Дзюба, редактор сайта 06 июня 2025, 14:00
Путь к родному классу: вызовы адаптации после обучения за границей
Фото Pexels

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