Путь к родному классу: вызовы адаптации после обучения за границей

С начала полномасштабного вторжения России около 1,5 миллиона украинских школьников уехали за границу.

Теперь, когда некоторые семьи начинают возвращаться домой, возникает вопрос, как происходит адаптация этих детей к украинской образовательной системе.

ВВС Україна рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются ученики и их родители при возвращении, а также разъяснили официальную позицию Министерства образования и науки Украины (МОН) по этому вопросу.

Проблемы возвращения: история Дины

История 12-летней Дины из Одессы стала ярким примером возникающих проблем.

По возвращении из Германии в свою родную школу, руководство учреждения требовало от девушки сдать тесты по девяти предметам, включая физкультуру и труды, а также принести все изделия, которые ее одноклассники делали в течение года.

Эта ситуация вызвала возмущение в обществе и стала поводом для обсуждения.

Журналистка Зоя Казанжи, которая рассказала историю Дины, подчеркнула абсурдность таких требований, отметив, что в Германии к ребенку, который не знал ни слова на немецком, относились с пониманием и создали все условия для комфортного обучения.

Департамент образования Одессы отреагировал на ситуацию, назвав ее “перегибом на местах” и заверив, что подобные требования противоречат рекомендациям МОН.

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Законодательная база и рекомендации МОН

Пока в украинском законодательстве отсутствует единый нормативно-правовой акт, который бы детально регулировал процесс возвращения детей в украинские школы.

Однако МОН выдало рекомендации по перезачету оценок, полученных за границей.

В 2023 году МОН разъяснил возможные формы обучения для детей за границей: семейная форма, экстернат, международная украинская школа онлайн и дистанционное обучение в школе с украиноведческим компонентом.

Родители могут самостоятельно выбирать, в какой форме ребенок будет продолжать обучение в украинской системе образования.

В 2024 году МОН утвердил рекомендации по перезачислению оценок из зарубежных школ на 12-балльную систему украинских учебных заведений.

Для этого было разработано 26 таблиц соответствия оценок из разных стран.

Если модели оценки сильно отличаются, МОН рекомендует ставить оценку в пользу учащегося. К примеру, самая высокая оценка в Германии “1” может быть переведена как “12” в Украине.

Реалии перезачёта оценок и домашних заданий

Несмотря на наличие рекомендаций, процесс перезачёта оценок не всегда проходит гладко.

Мама Марии, которая закончила 7-й класс в Варшаве, столкнулась со сложностями из-за расхождений в системах оценивания (четверти в Украине, семестры в Польше).

Кроме того, Марии приходится выполнять контрольные работы по предметам, которых не было в польской школе: украинский язык и литература, история Украины, а также сдавать практические работы по технологиям (например, делать вазы или коробки для подарков) и письменные тесты по физкультуре.

Некоторые родители, как Александра, выбирают экстернатную форму обучения для своих детей, чтобы избежать перегрузки и обеспечить более плавное возвращение к украинской программе.

Дети смотрят видеоуроки и сдают годовую контрольную работу, что, по мнению Александры, помогает им структурировать знания.

“Самодеятельность” на местах

Истории о требованиях принести поделки и сдать контрольные по физкультуре, к сожалению, не единичны и встречаются не только в Одессе, но и в некоторых школах Киева.

Представители МОН подчёркивают, что тестирование по физической культуре и оценивание по технологиям “не считаются обязательными” и призывают школы создавать максимально комфортные условия для возвращения детей.

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич назвала требования относительно поделок “глупостью” и “искажением концепции оценивания”, подчеркнув, что тестирование имеет целью лишь определить уровень знаний для составления индивидуальной программы, а не быть условием для зачисления в школу.

В целом, ситуация с возвращением украинских школьников из-за границы в отечественные школы сложна и требует более чёткой и единой регуляторной базы.

Важно обеспечить, чтобы дети, пережившие стресс войны и адаптацию к новой стране, встречали дома понимание и поддержку, а не дополнительные бюрократические преграды.

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