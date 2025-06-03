Для тебя Образование

За партами или дома: как учились школьники в 2025 году

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 июня 2025, 19:00
Сколько детей учатся в школах
Фото Pixabay

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