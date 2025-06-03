За партами или дома: как учились школьники в 2025 году

2025-й для многих стал годом возвращения домой. В конце концов, людям хватило трех лет или меньше, чтобы понять, где они хотят жить. Тысячи украинцев решились вернуться домой и приехать вместе со своими детьми.

Сколько школьников вернулось за парты в родные города? А кто вынужден учиться из-за границы? Об этом и больше рассказали в МОН.

Сколько детей вернулось к очной учебе в 2025 году

Возвращение украинцев домой важно в миллионах контекстов. В частности, возвращаться должны и дети, как только ситуация станет безопасной.

Возвращение детей в украинские школы и университеты убережет отрасль образования от сокращения количества школ и университетов, уменьшения зарплат педагогов и преподавателей, а в скором будущем может восстановить довоенное количество студентов и будущих рабочих рук.

В Министерстве образования и науки поделились, что за 2025 год на очный формат обучения вернулись не менее 100 тысяч детей. Окончательное количество учеников, которые перешли с дистанционки в школы, может достигать 150 тысяч. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

По данным МОН, сейчас в Украине 3 739 357 школьников, большинство из которых (2 224 958 детей) учатся очно. Еще почти 760 тысяч детей учатся в смешанном формате — очно и онлайн.

363 915 украинских детей учатся в школах дистанционно из-за границы. Еще 42557 детей учатся дистанционно в украинских школах с оккупированных территорий.

Хочу обратить внимание, что количество детей, которые учатся дистанционно и находятся на контролируемой правительством территории, за 2024-2025 учебный год сократилось примерно на 100-150 тысяч по сравнению с тем, откуда мы начинали.

Возвращение детей на очное обучение стало возможным благодаря построению укрытий и созданию безопасных условий обучения, в том числе школ под землей. В 2025 году дополнительно на подземные школы выделили 6,2 млрд грн.

В 75 школах уже начались работы. Еще 69 школ должны приступить к строительству таких противорадиационных укрытий в ближайшее время. За деньги, выделенные в прошлом году, построили и отремонтировали 15 подземных школ-укрытий.

Напомним, что подземные школы для детей есть в Харькове, Сумской области, Запорожье. Продолжается строительство таких школ в Киеве, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Остальные регионы тоже объявляли тендеры на строительство.

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