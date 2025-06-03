Для тебе Освіта

За партами чи вдома: як вчилися школярі у 2025 році

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Червня 2025, 19:00
Скільки дітей вчаться у школах
Фото Pixabay

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