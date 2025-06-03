За партами чи вдома: як вчилися школярі у 2025 році

2025-й для багатьох став роком повернення додому. Врешті, людям вистачило трьох років чи навіть менше, аби зрозуміти, де вони хочуть жити. Тисячі українців наважилися повернутися додому, і приїхати разом зі своїми дітьми.

Скільки школярів повернулися за парти у рідні міста? А хто вимушений вчитися з-за кордону? Про це та більше розповіли у МОН.

Скільки дітей повернулися до очного навчання у 2025 році

Повернення українців додому важливе у мільйонах контекстів. Зокрема повертатися мають і діти, щойно ситуація стане безпечною.

Повернення дітей в українські школи та університети вбереже галузь освіти від скорочення кількості шкіл та університетів, зменшення зарплат педагогів та викладачів, а в недалекому майбутньому може відновити довоєнну кількість студентів та майбутніх робочих рук.

У Міністерстві освіти й науки поділилися, що за 2025 рік до очного формату навчання повернулися щонайменше 100 тисяч дітей. Остаточна кількість учнів, що перейшли з дистанційки у школи може сягати 150 тисяч. Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова.

За даними МОН, нині в Україні 3 739 357 школярів, більшість з яких (2 224 958 дітей) навчаються очно. Ще майже 760 тисяч дітей вчаться у змішаному форматі — очно і онлайн.

363 915 українських дітей навчаються у школах дистанційно з-за кордону. Ще 42 557 дітей вчаться дистанційно в українських школах з окупованих територій.

Хочу звернути увагу, що кількість дітей, які навчаються наразі дистанційно і перебувають на контрольованій урядом території, за 2024-2025 навчальний рік скоротилась приблизно на 100-150 тисяч порівняно з тим, що ми починали.

Повернення дітей на очне навчання стало можливим завдяки побудові укриттів та створенню безпечних умов навчання, зокрема й шкіл під землею. У 2025 році додатково на підземні школи виділили 6,2 млрд грн.

У 75 школах роботи вже розпочалися. Ще 69 шкіл мають розпочати будівництво таких протирадіаційних укриттів найближчим часом. За кошти, що були виділені торік, побудували та відремонтували 15 підземних шкіл-укриттів.

Нагадаємо, що підземні школи для дітей є у Харкові, у Сумській області, Запоріжжі. Триває будівництво таких шкіл у Києві, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині. Інші регіони теж оголошували тендери на будівництво.

Раніше ми розповідали, чому 17-річні хлопці виїжджають за кордон, але складають українські іспити.

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