Освіта

17-річні хлопці виїздять за кордон, але є нюанс з освітою — МОН

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Травня 2025, 17:00
нмт
Фото Unsplash
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17-річні хлопці виїздять за кордон, але є нюанс з освітою — МОН
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