17-річні хлопці виїздять за кордон, але є нюанс з освітою — МОН

Тисячі хлопців-підлітків виїздять із мамами за кордон до того, як їм виповниться 18 років. Це зрозуміло, адже батьки бояться мобілізації власних дітей і намагаються дати їм можливість здобути освіту за кордоном. Попри виїзд, за словами очільників МОН, випускники пишуть НМТ.

17-річні хлопці виїздять за кордон, але складають НМТ

Нині в українських ЗВО вчаться близько мільйона студентів. І значна частина здобуває вищу освіту очно, а не онлайн. Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький для РБК-Україна. Цьогоріч, як і у 2024 році, на НМТ зареєструвалися 312 тисяч охочих. Сам НМТ не змінився.

Майже однакова кількість випускників писатимуть тест за кордоном, це майже 21 тисяча дітей у 2024 та 2025 роках.

Казати, що хлопці не виїжджають, було б неправдою. Ми знаємо всі, що мами вивозять 17 річних синів. Що ми бачимо по статистиці? Що ті 17- і 18-річні, перебуваючи за кордоном, пишуть НМТ.

Цьогоріч тестування проведуть у 34 країнах. Для цього підготують 55 центрів. На думку Михайла Винницького, реєстрація на НМТ з-за кордону означає, що українці все одно розглядають освіту вдома як привабливий варіант.

НМТ потрібен тільки для вступу в українські ЗВО. Для вступу за кордон випускники надають атестат зі школи й складають інші іспити.

Проблеми вступників і підвищення вартості контрактів

Найменша кількість випускників складають іспити з хімії та фізики, що дуже турбує МОН.

Це показує, що інтерес до цих предметів падає набагато раніше, ніж в 11 класі. Це проблема, пов’язана з 9-10 класом.

Саме тому у міністерстві стали більше інвестувати у популяризацію STEM-освіти. За два роки у старшій школі запровадять систему з популяризацією природничих спеціальностей.

Для цьогорічних вступників високі бали з фізики та хімії будуть вигіднішими, ніж з англійської мови, якщо йдеться про природничі та інженерні спеціальності. Таку практику лишать для вступу і на наступні роки.

Крім усього, Винницький повідомив, що у 2025 році зростуть ціни на програми Право, Менеджмент, Економіка, Туризм, Журналістика та інші. Нещодавно ми ділилися, якими будуть ціни на контракт 2025. Підвищення вартості навчання пояснюють тим, що ці професії нині не мають високого попиту на ринку праці.

Раніше ми розповідали, коли будуть результати НМТ 2025.

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