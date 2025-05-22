Освіта

А чи потягнуть батьки? В Україні різко зросте вартість навчання на контракті

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Травня 2025, 21:00
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Фото Pexels
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