А чи потягнуть батьки? В Україні різко зросте вартість навчання на контракті

Вартість навчання на контракті в українських ЗВО дуже висока. Найчастіше, вона неспівмірна з українськими середньостатистичними зарплатами. Тож дітям доводиться сумлінно вчитися, складати іспити на найвищі бали, аби забезпечити собі місце на бюджеті чи бодай отримати грант.

У деяких університетах вартість одного року навчання стартує від 60 тисяч гривень! На щастя, є й дешевші варіанти. Та чи надовго? У порівнянні з вартістю освіти в Європі, Україна надає її доволі дешево, а особливо медичну.

Та вже цього року вартість навчання в українських університетах зросте. BBC дізнавалися, скільки доведеться викласти батькам за вищу освіту дітей.

Вартість контрактів в університетах України зросте: наскільки зміниться ціна

Уже цієї осені у державних закладах вищої освіти зросте вартість навчання на контрактній формі. Ціни на певних спеціальностях можуть сягнути 70-100 тисяч гривень!

Подорожчання спровоковане новим механізмом формування вартості, яке запропонували у МОН. У міністерстві тривалий час збиралися запровадити поступове підвищення цін на навчання. Зокрема такої думки дотримується заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

У міністерстві вважають, що на деякі престижні навчальні спеціальності вартість суттєво занижена.

Чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна, — заявив Винницький торік виданню Zn.Ua.

Чи доцільно це під час війни, коли багато родин втратили доходи? Питання лишилося відкритим.

МОН ділилося даними, що за 2024 рік на контрактну форму навчання вступили 108 тисяч студентів. На бюджет — 66 тисяч.

Аргументом до підняття вартості були і низькі зарплати у викладачів ЗВО, які залежать від кількості контрактників. Професори з усіма надбавками в університеті можуть максимально отримати 18 тисяч гривень.

У провідних університетах вартість зросла в середньому на 15-20 тисяч і становить для бакалаврату 45-70 тис. гривень на рік залежно від спеціальності, на магістратурі — від 60 до 90 тис. гривень.

Деякі ціни на навчання в українських ЗВО:

КНУ — середня вартість 60-80 тисяч гривень;

КПІ імені Сікорського — середня вартість 67,5 тис. гривень;

Львівська політехніка — 45-50 тисяч гривень;

Києво-Могилянська академія — 70-80 тисяч (станом на 2024 рік).

Українські ЗВО мали оприлюднити нові ціни на контракти до 20 травня 2025 року. Та ще не всі встигли їх сформувати. Відомо одне, що вступ 2025 буде вже за новими цінами.

Питання в іншому: чи “потягнуть” українські родини вищу освіту для дітей? Надто якщо дитина в родині не одна? Підвищення цін критикують як неконституційне, таке, що забирає рівний доступ до освіти. Закидають, що тепер освіта буде доступною лише багатим.

Екс-депутат Микола Томенко та екс-директор УЦОЯО Ігор Лікарчук вважають, що такі ціни стимулюватимуть молодь вступати до ЄС. Адже там деякі виші пропонують привабливіші умови.

Своєю чергою в уряді запевнили, що продовжать надавати гранти на часткове покриття освіти здібним учням. Проте це стосуватиметься лише спеціальностей, в яких зацікавлена держава.

Раніше ми розповідали, коли подавати документи в університет.

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