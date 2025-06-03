Чтобы не утратить корни: МОН запустило платформу для украинских детей за рубежом

Тысячи украинских семей вынужденно находятся за рубежом. Но это не значит, что дети должны терять связь с родной страной. Отныне поддерживать школьников через образование стало значительно проще. МОН запустило специальную онлайн-платформу для регистрации на украиноведческий компонент.

Объясняем, что это такое, чем программа полезна для детей и как быстро зарегистрироваться!

Украиноведческий компонент: что это

В целом украиноведческий компонент — это специальная упрощенная образовательная программа для школьников, которые сейчас учатся за рубежом и параллельно хотят сохранять связь с украинской школой.

Программа позволяет избежать двойной нагрузки, учиться в местной школе и дистанционно в украинской, сохранять знания об Украине и родном языке.

Программа обучения

Ученики изучают основные предметы, такие как украинский язык и литература, история Украины, география Украины, основы правоведения и Защита Украины.

— Другие предметы, которые ребенок осваивает в местной школе за рубежом, перезачисляют в украинскую образовательную программу.

МОН уже разработало соответствующую шкалу перевода оценок для стран, где проживает больше всего украинских детей.

Как записаться на украиноведческий компонент

Зарегистрироваться на обучение очень просто — нужно всего несколько шагов.

Перейди на сайт ukrainian.studies.mon.gov.ua. Авторизуйся через портал id.gov.ua. Создай профиль ребенка, укажи класс и выбери школу. Подай заявку на зачисление. Ожидай ответ от школы (до 5 рабочих дней).

Программа создана для учеников, которые временно находятся за пределами Украины; хотят продолжить украинское обучение, но у них нет возможности выполнять полный объем школьной программы; хотят оставаться частью украинской образовательной системы.

Наша цель — чтобы у каждого ребенка, независимо от страны пребывания, был доступ к украинскому образованию.

Подчеркнула заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Платформа уже доступна для пользователей и активно принимает заявки. А ранее мы подробнее рассказывали, что нужно знать родителям об образовании за рубежом.

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