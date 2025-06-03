Для тебя Образование

Чтобы не утратить корни: МОН запустило платформу для украинских детей за рубежом

Анастасия Жиденко, редактор сайта 03 июня 2025, 16:00
ученики за границей
Фото Pexels

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