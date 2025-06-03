Аби не втратити коріння: МОН запустило платформу для українських дітей за кордоном

Тисячі українських родин вимушено перебувають за кордоном. Але це не означає, що діти мають втрачати зв’язок з рідною країною. Відтепер підтримувати школярів через освіту стало значно простіше. МОН запустило спеціальну онлайн-платформу для реєстрації на українознавчий компонент.

Пояснюємо, що це таке, чим програма корисна для дітей і як швидко зареєструватися!

Українознавчий компонент: що це

Загалом українознавчий компонент — це спеціальна спрощена освітня програма для школярів, які зараз навчаються за кордоном і паралельно хочуть зберігати зв’язок з українською школою.

Програма дозволяє уникнути подвійного навантаження, навчатися в місцевій школі та дистанційно в українській, зберігати знання про Україну та рідну мову.

Програма навчання

Учні вивчають основні предмети, такі як українська мова та література, історія України, географія України, основи правознавства та Захист України.

— Інші предмети, які дитина опановує у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми.

МОН уже розробило відповідну шкалу переведення оцінок для країн, де проживає найбільше українських дітей.

Як записатися на українознавчий компонент

Зареєструватися на навчання дуже просто — потрібно лише кілька кроків.

Перейди на сайт ukrainian.studies.mon.gov.ua. Авторизуйся через портал id.gov.ua. Створи профіль дитини, вкажи клас і обери школу. Подай заявку на зарахування. Очікуй відповідь від школи (до 5 робочих днів).

Програма створена для учнів, які тимчасово перебувають за межами України; хочуть продовжити українське навчання, але не мають змоги виконувати повний обсяг шкільної програми; бажають залишатися частиною української освітньої системи.

Наша мета — щоб кожна дитина, незалежно від країни перебування, мала доступ до української освіти.

Підкреслила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Платформа уже доступна для користувачів і активно приймає заявки. А раніше ми детальніше розповідали, що треба знати батькам про освіту за кордоном.

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