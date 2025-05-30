Україна визнає результати навчання дітей за кордоном — новий закон

Десятки тисяч українських дітей, які вимушено покинули країну через війну, отримають нарешті чіткі гарантії щодо визнання їхнього навчання за межами України. Це стане можливим, завдяки новим змінам, які запрацюють вже в середині червня.

Закон покликаний зберегти зв’язок та підтримати кожну українську дитину незалежно від її теперішнього місця проживання, розповіла представниця ОП Ірина Верещук.

Закон ухвалено: що він передбачає

У лютому 2025 року Верховна Рада України прийняла зміни до Закону Про повну загальну середню освіту, які закріплюють право дітей на визнання результатів навчання, здобутого за кордоном. Президент України вже підписав документ, а закон набуде чинності 15 червня 2025 року.

До цього часу Кабінет Міністрів має затвердити порядок визнання такого навчання, який охоплюватиме як формальну, так і неформальну освіту. Виняток становитиме лише освіта, здобута на території країни-агресора.

Осередки освіти за кордоном

Нововведення визнають діяльність українських освітніх ініціатив за межами держави: суботніх і недільних шкіл, громадських організацій, освітніх центрів та хабів, які навчають українською мовою.

Цей закон — про гнучкість української освітньої системи, зв’язок з кожною українською дитиною за кордоном та розвиток українських освітніх осередків.

Про це зазначив голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Проєкт підзаконного акту, який визначатиме чіткий механізм визнання результатів навчання, розроблений координаційною платформою Українці за кордоном спільно з Міністерством освіти, Офісом Президента та представниками українських громад з різних країн.

— Наше завдання — залишити тісний зв’язок з освітньою системою України. Закон має спростити механізм визнання результатів навчання українських дітей за кордоном.

А також унаслідок сприятиме захисту їхніх прав на освіту та поверненню в Україну, — зазначив Сергій Бабак.

До ухвалення цього закону тисячі українських дітей навчались за кордоном у тимчасово створених умовах — в освітніх просторах, відкритих волонтерами, громадами чи українськими діаспорами. Проте формального визнання їхнього навчання з боку української держави не було, що створювало правову невизначеність.

Тепер ситуація змінюється: учні, які навчалися за межами країни, зможуть безперешкодно повертатися до української освітньої системи, не втрачаючи здобутих знань та навичок.

— Це вперше за історію нашої незалежності, коли українська держава офіційно визнає статус і діяльність українських освітніх осередків за кордоном.

Раніше ми розповідали й про гранти на навчання за кордоном для українців.

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