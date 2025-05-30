Для тебе Освіта

Україна визнає результати навчання дітей за кордоном — новий закон

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 30 Травня 2025, 08:00
навчання
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь