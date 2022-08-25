Школяр в ЄС? Що треба знати батькам про освіту за кордоном

В Європі право дитини на освіту особливо цінується, тож українці матимуть змогу віддати своїх дітей до школи у країнах перебування на тих самих правах, що й місцеві жителі.

Та однакові права означають ще й однакові обов’язки. Експерти розповіли журналістці ICTV Вікторії Гірко, що ж робити батькам з дітьми за кордоном, в яку школу подаватися та яка відповідальність чекатиме на тих, хто не віддасть малюка до школи.

Яку школу відвідувати?

Раніше багато батьків роздумували, віддавати дитину в місцеву школу чи залишити її в українській з дистанційним або індивідуальним планом навчання.

Зараз же єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон розвіяла всі сумніви батьків і зробила їхній вибір очевидним.

Вона повідомила, що діти, чиї родини отримали тимчасовий захист, з початком навчального року мають іти до школи у тій країні, де оселилися.

Адже малеча обов’язково повинна спілкуватися з однокласниками та бути соціалізованою.

А що каже Україна, що робити батькам?

Міністерство освіти та науки України своєю чергою зазначило, що наші громадяни повинні дотримуватися законів країни, де вони перебувають.

А в більшості країн світу обов’язок дітей-іноземців навчатися у місцевих школах визначено законодавством. До прикладу, в Норвегії, Австрії, Німеччині, Словаччині є вимога обов’язкової освіти для всіх дітей, які прибули.

Тому, в якій би країні ЄС ти не отримав(-ла) тимчасовий притулок, твоя дитина має піти у місцеву школу.

Прощавай, дистанційна освіто?

Насправді ж з дистанційною освітою не все так просто. Звісно, дитина мусить ходити в місцеву школу за кордоном, та це не означає, що немає можливості для дистанційного навчання.

Учні можуть одночасно навчатися у закладі освіти в країні перебування та здобувати освіту дистанційно в Україні.

Для освітнього омбудсмена Сергія Горбачова такий варіант навчання для українських дітей за кордоном є ідеальним, адже зв’язок з рідною країною не буде втрачено.

Українська школа за кордоном

МОН не забуває про своїх, тому в ЄС можна знайти Міжнародну українську школу.

Вона дасть українським дітям за кордоном змогу продовжити навчання екстерном й отримати документ про освіту державного зразка.

Ця школа є гарною альтернативою місцевим закладам освіти, адже ти нічого не порушуєш, а твоя дитина здобуває освіту. Чи є така школа у твоїй країні та місті перебування, варто уточнювати окремо.

Дитина не ходить до місцевої школи — батьки отримують санкції

На батьків, які не відведуть малечу в місцевий заклад зі здобуття освіти, можуть чекати неприємні наслідки.

Депортувати їх ніхто не буде, адже в Україні досі триває повномасштабна війна, і цей крок поставить під загрозу життя та здоров’я людей.

Виховуватиуть тимчасових біженців матеріально, позбавляючи їх соціальних виплат.

Про види та розмір таких санкцій краще попередньо дізнаватись у місцевих державних органах країни перебування.

А як підготувати дитину до нового навчального року в Україні під час війни та що купувати, читай у нашому матеріалі.

Щодня ми публікуємо багато цікавого і корисного, що точно тобі знадобиться. Аби нічого не пропустити, слідкуй за нашим Telegram-каналом.