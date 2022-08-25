Школяр в ЄС? Що треба знати батькам про освіту за кордоном

В Європі право дитини на освіту особливо цінується, тож українці матимуть змогу віддати своїх дітей до школи у країнах перебування на тих самих правах, що й місцеві жителі.
Та однакові права означають ще й однакові обов’язки. Експерти розповіли журналістці ICTV Вікторії Гірко, що ж робити батькам з дітьми за кордоном, в яку школу подаватися та яка відповідальність чекатиме на тих, хто не віддасть малюка до школи.
Раніше багато батьків роздумували, віддавати дитину в місцеву школу чи залишити її в українській з дистанційним або індивідуальним планом навчання.
Зараз же єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон розвіяла всі сумніви батьків і зробила їхній вибір очевидним.
Вона повідомила, що діти, чиї родини отримали тимчасовий захист, з початком навчального року мають іти до школи у тій країні, де оселилися.
Вона повідомила, що діти, чиї родини отримали тимчасовий захист, з початком навчального року мають іти до школи у тій країні, де оселилися.
Адже малеча обов’язково повинна спілкуватися з однокласниками та бути соціалізованою.
Міністерство освіти та науки України своєю чергою зазначило, що наші громадяни повинні дотримуватися законів країни, де вони перебувають.
А в більшості країн світу обов’язок дітей-іноземців навчатися у місцевих школах визначено законодавством. До прикладу, в Норвегії, Австрії, Німеччині, Словаччині є вимога обов’язкової освіти для всіх дітей, які прибули.
Тому, в якій би країні ЄС ти не отримав(-ла) тимчасовий притулок, твоя дитина має піти у місцеву школу.
Тому, в якій би країні ЄС ти не отримав(-ла) тимчасовий притулок, твоя дитина має піти у місцеву школу.
Насправді ж з дистанційною освітою не все так просто. Звісно, дитина мусить ходити в місцеву школу за кордоном, та це не означає, що немає можливості для дистанційного навчання.
Учні можуть одночасно навчатися у закладі освіти в країні перебування та здобувати освіту дистанційно в Україні.
Учні можуть одночасно навчатися у закладі освіти в країні перебування та здобувати освіту дистанційно в Україні.
Для освітнього омбудсмена Сергія Горбачова такий варіант навчання для українських дітей за кордоном є ідеальним, адже зв’язок з рідною країною не буде втрачено.
МОН не забуває про своїх, тому в ЄС можна знайти Міжнародну українську школу.
Вона дасть українським дітям за кордоном змогу продовжити навчання екстерном й отримати документ про освіту державного зразка.
Ця школа є гарною альтернативою місцевим закладам освіти, адже ти нічого не порушуєш, а твоя дитина здобуває освіту. Чи є така школа у твоїй країні та місті перебування, варто уточнювати окремо.
На батьків, які не відведуть малечу в місцевий заклад зі здобуття освіти, можуть чекати неприємні наслідки.
Депортувати їх ніхто не буде, адже в Україні досі триває повномасштабна війна, і цей крок поставить під загрозу життя та здоров’я людей.
Виховуватиуть тимчасових біженців матеріально, позбавляючи їх соціальних виплат.
Виховуватиуть тимчасових біженців матеріально, позбавляючи їх соціальних виплат.
Про види та розмір таких санкцій краще попередньо дізнаватись у місцевих державних органах країни перебування.
А як підготувати дитину до нового навчального року в Україні під час війни та що купувати, читай у нашому матеріалі.
Щодня ми публікуємо багато цікавого і корисного, що точно тобі знадобиться. Аби нічого не пропустити, слідкуй за нашим Telegram-каналом.