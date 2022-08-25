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Школяр в ЄС? Що треба знати батькам про освіту за кордоном

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 25 Серпня 2022, 13:00
навчання за кордоном
Фото: Unsplash

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