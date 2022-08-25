Школьник в ЕС? Что нужно знать родителям об образовании за границей

В Европе право ребенка на образование особенно ценится, поэтому украинцы смогут отдать своих детей в школы в странах пребывания на тех же правах, что и местные жители.

Однако одинаковые права означают еще и одинаковые обязанности. Эксперты рассказали журналистке ICTV Виктории Гирко, что же делать родителям с детьми за границей, в какую школу подаваться и какая ответственность будет ждать тех, кто не отдаст малыша в школу.

Какую школу посещать?

Раньше многие родители раздумывали, отдавать ребенка в местную школу или оставить его в украинской с дистанционным или индивидуальным планом обучения.

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Сейчас же еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон развеяла все сомнения родителей и сделала их выбор очевидным.

Она сообщила, что дети, чьи семьи получили временную защиту, с началом учебного года должны идти в школу в той стране, где поселились.

Ведь малыши обязательно должны общаться с одноклассниками и быть социализированными.

А что говорит Украина, что делать родителям?

Министерство образования и науки Украины, в свою очередь, отметило, что наши граждане должны соблюдать законы страны, где они находятся.

А в большинстве стран мира обязанность детей-иностранцев учиться в местных школах определена законодательством. К примеру, в Норвегии, Австрии, Германии, Словакии есть требование обязательного образования для всех прибывших детей.

Поэтому, в какой бы стране ЕС ты ни получил(-а) временное убежище, твой ребенок должен пойти в местную школу.

Прощай, дистанционное обучение?

На самом же деле с дистанционным образованием не все так однозначно. Конечно, ребенок должен ходить в местную школу за границей, но это не значит, что нет возможности для дистанционного обучения.

Ученики могут одновременно учиться в учебном заведении в стране пребывания и получать образование дистанционно в Украине.

Для образовательного омбудсмена Сергея Горбачева такой вариант обучения для украинских детей за границей идеальный. Ведь связь с родной страной не будет потеряна.

Украинская школа за границей

МОН не забывает своих, поэтому в ЕС можно найти Международную украинскую школу.

Она даст украинским детям за границей возможность продолжить обучение экстерном и получить документ об образовании государственного образца.

Эта школа является хорошей альтернативой местным учебным заведениям, ведь ты ничего не нарушаешь, а твой ребенок получает образование. Есть ли такая школа в твоей стране и городе, стоит уточнять отдельно.

Ребенок не ходит в местную школу — родители получают санкции

Родителей, которые не отведут малыша в местное учреждение получения образования, могут ждать неприятные последствия.

Депортировать таких людей никто не будет, ведь в Украине продолжается полномасштабная война, и этот шаг поставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Воспитывать временных беженцев будут материально, лишая их социальных выплат.

О видах и размерах таких санкций лучше предварительно узнавать в местных государственных органах страны пребывания.

А как подготовить ребенка к новому учебному году в Украине во время войны и что покупать, читай в нашем материале.

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