В школу во время войны: что приобрести к новому учебному году — цены и инфографика

Впереди новый учебный год. Для кого-то он первый, а кто-то переходит в следующий класс. Война добавляет родителям стресса, так что мы расскажем, что нужно в школу, чтобы это точно понадобилось. Смотри в нашем материале список покупок.
Если ты отец или мать первоклассника, главный совет — не покупай лишнего. Конечно, каждому хочется, чтобы его (ее) ребенок имел как можно больше школьных принадлежностей, но какая от них польза, если они будут лежать в шкафу?
Лучше написать список полезных вещей в школу. Учти интересы ребенка. К примеру, если он любит рисовать — купи больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.
Мы рекомендуем покупать необходимое:
Для девочек — юбка, рубашки, брюки, жакет, сарафан и удобная обувь.
Для мальчиков набор одежды почти не отличается — рубашки, брюки, жакет, обувь. На холодное время года можно купить гольфы.
Также нужно приобрести спортивную форму для занятий физкультурой.
Если в школе будет рисование, купи альбомы, кисточки и краски. Для младших классов дополнительно купи пластилин, цветную бумагу, клей и ножницы.
Чтобы твой ребенок имел все для комфортного обучения, тебе нужно правильно собрать его в школу. В школьный рюкзак положи:
Такие принадлежности понадобятся и на очном, и на дистанционном обучении, но не забудь спросить, есть ли у школы дополнительные требования, чтобы записать в список и их тоже.
Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книги и тетради были под рукой.
Совет: чтобы сэкономить время, нервы и деньги, покупай на интернет-сайтах, ведь там большой выбор товаров и разный ценовой диапазон.
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