В школу во время войны: что приобрести к новому учебному году — цены и инфографика

Впереди новый учебный год. Для кого-то он первый, а кто-то переходит в следующий класс. Война добавляет родителям стресса, так что мы расскажем, что нужно в школу, чтобы это точно понадобилось. Смотри в нашем материале список покупок.

Что купить ребенку в школу

Если ты отец или мать первоклассника, главный совет — не покупай лишнего. Конечно, каждому хочется, чтобы его (ее) ребенок имел как можно больше школьных принадлежностей, но какая от них польза, если они будут лежать в шкафу?

Лучше написать список полезных вещей в школу. Учти интересы ребенка. К примеру, если он любит рисовать — купи больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.

Мы рекомендуем покупать необходимое:

Одежда и обувь — если ребенок пойдет в школу в безопасном регионе, эти покупки понадобятся.

Для девочек — юбка, рубашки, брюки, жакет, сарафан и удобная обувь.

Для мальчиков набор одежды почти не отличается — рубашки, брюки, жакет, обувь. На холодное время года можно купить гольфы.

Также нужно приобрести спортивную форму для занятий физкультурой.

Школьный рюкзак — не стоит брать громоздкий, лучше померить и убедиться, что ребенку будет удобно ходить с ним. Размер портфеля должен быть таким, чтобы книги туда точно помещались. Можно купить его после получения всех книг.

не стоит брать громоздкий, лучше померить и убедиться, что ребенку будет удобно ходить с ним. Размер портфеля должен быть таким, чтобы книги туда точно помещались. Можно купить его после получения всех книг. Канцелярия — тетради в линейку, косую линейку и клетку, дневник, обложки на тетради и книги. Также понадобятся карандаши, ручки, ластик, корректор, чертежные принадлежности (циркуль, транспортир, линейка).

Если в школе будет рисование, купи альбомы, кисточки и краски. Для младших классов дополнительно купи пластилин, цветную бумагу, клей и ножницы.

Что положить ребенку в рюкзак

Чтобы твой ребенок имел все для комфортного обучения, тебе нужно правильно собрать его в школу. В школьный рюкзак положи:

Канцелярские принадлежности — тетради, дневник, обложки, папку для тетрадей, пенал и учебные пособия. Дополнительные уроки рисования и творчества: может понадобиться пластилин и доска, краски, картон и бумага, ножницы, клей, альбом для рисования, стакан-непроливайка. На урок физкультуры подготовь спортивную форму и кроссовки, сложи в мешочек для формы. На случай воздушной тревоги у ребенка должна быть бутылка воды, энергетические батончики, дополнительная одежда и записка от родителей с информацией о ФИО ребенка, его дате рождения и адресе проживания.

Такие принадлежности понадобятся и на очном, и на дистанционном обучении, но не забудь спросить, есть ли у школы дополнительные требования, чтобы записать в список и их тоже.

Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книги и тетради были под рукой.

Совет: чтобы сэкономить время, нервы и деньги, покупай на интернет-сайтах, ведь там большой выбор товаров и разный ценовой диапазон.

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу

Школьная форма (для девочек) — две рубашки, брюки, юбка, жилетка, платье, жакет и колготы обойдутся минимум в 2,5 тыс. грн.

Школьная форма (для мальчиков) — две рубашки, брюки, жилетка, жакет выйдут минимум 1,8 тыс. грн.

Канцелярские принадлежности — от 1 тыс. грн за полный набор.

Спортивная форма — за кроссовки и спортивный костюм придется отдать от 1 тыс. до 3 тыс. грн.

Обувь — цена на школьную обувь варьируется от 200 до 1,5 тыс. грн.

Рюкзак — школьный рюкзак можно приобрести от 200 до 2,5 тыс. грн. Это зависит от материала и того, что в наборе идет дополнительно (пенал, спортивная сумка и так далее).

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