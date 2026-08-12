Для тебя Образование

Пойдут ли дети в школу 1 сентября 2026: главные изменения нового учебного года

Ольга Петухова, редактор сайта 12 августа 2026, 16:00 3 мин.
изменения в школе с 1 сентября 2026
Фото Pexels

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