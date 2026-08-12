Пойдут ли дети в школу 1 сентября 2026: главные изменения нового учебного года

Пойдут ли дети 1 сентября в школу и какие изменения в обучении предусмотрены

Учебный год 2026-2027 официально начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2027 года. При этом 30 июня является конечной датой, а не обязательным днем окончания занятий: каждое учебное заведение самостоятельно будет определять, когда закончить обучение.

Когда именно школьники пойдут на каникулы, а также как будет построен учебный процесс в течение года, будут решать педагогические советы. Формат образования — очный, дистанционный или смешанный — школы будут выбирать с учетом ситуации с безопасностью в своем регионе.

Что будет со старшей школой с 1 сентября 2026

Ученики 10–11 классов продолжат образование по той программе, по которой начали обучение, и им не придется переходить на новую систему.

Правительство решило не менять систему для этих учеников до окончания ими 10–11 классов. Таким образом, школьникам не придется за два года осваивать программу, которая рассчитана уже на трехлетний период профильного образования.

Полный переход на новую модель старшей школы (10-12 классы) запланирован на 1 сентября 2027 года.

Однако в 2026-2027 учебном году новую систему будут тестировать в качестве пилотной. Ко второму этапу эксперимента присоединятся 150 лицеев из разных областей Украины.

В будущем в лицеях ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и уделять больше времени отдельным предметам.

Изменения для учеников 7–9 классов с 1 сентября 2026

Для учеников 7–9 классов предусмотрено увеличение учебной нагрузки по истории Украины и гражданскому образованию.

Конкретное распределение учебных часов останется за школами. Однако они не будут иметь права исключать предметы, которые являются обязательными.

Как будут учиться украинские дети за границей с 1 сентября

Дети за границей будут изучать следующие предметы: украинский язык и литературу, историю и географию Украины, основы правоведения, а также дисциплину «Защита Украины».

На каждый блок предусмотрено от 5 до 8 часов в неделю. Оценки по предметам, которые являются общими дисциплинами и будут изучаться детьми в иностранных школах, будут засчитываться и в Украине.

То есть не нужно изучать одни и те же предметы дважды — это уменьшит общую учебную нагрузку.

Бесплатное питание для школьников

Начиная с сентября, все ученики 1-11 классов школ, которые учатся очно или по смешанной форме, будут иметь право на бесплатное одноразовое горячее питание.

На реализацию этой программы в сентябре, октябре и ноябре государство предусмотрело более 7,4 млрд грн субвенции.

Новые правила инклюзивного обучения 2026

Обновленные требования предусматривают отдельные учебные планы для специальных учреждений и классов, в которых учатся дети с ООП.

Кроме того, с 1 августа 2026 года действуют обновленные правила организации инклюзивного обучения. Они определяют, как будут создавать инклюзивные классы, какую поддержку будут получать ученики и каким образом должен быть организован образовательный процесс для детей с особыми образовательными потребностями.

Также важно, что с 1 сентября 2026 года зарплаты учителей вырастут на 20%. А студенческие стипендии увеличатся вдвое — об этом читай в нашем другом материале.