Родители говорили тренеру, что не умеет плавать: на Львовщине спасают мальчика после утопления

На Львовщине врачи борются за жизнь 8-летнего львовянина, который чуть не утонул в бассейне во время спортивных сборов. История шокирует деталями: родители заранее предупреждали, что ребенок не умеет плавать, и даже видели опасность в прямом эфире группового чата, но трагедии предотвратить не удалось.

На Львовщине 8-летний ребенок в коме после утопления в бассейне: детали

События разворачивались 1 августа в одном из оздоровительных комплексов Стрыйского района. Мальчик поехал туда в составе спортивной группы по каратэ. Родители ребенка действовали максимально ответственно: они не только предупредили тренеров о том, что сын не держится на воде, но и дали с собой специальные надувные нарукавники.

Однако во время отдыха у бассейна профессиональная бдительность наставников дала сбой. Родители, находясь дома, увидели в групповом чате видео, на котором их ребенок плавает в глубокой воде без каких-либо средств защиты.

— Родители увидели на видео в групповом чате, что их сын находится в бассейне без нарукавников. Они сразу связались с тренером по телефону и сделали замечание, — отмечают в Львовской областной прокуратуре.

Реакция на звонок была фатально запоздалой. Уже через полчаса тот же тренер снова позвонил родителям, но на этот раз с ужасной вестью: ребенка вытащили из воды без сознания, проводятся реанимационные мероприятия.

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Как 8-летний мальчик оказался в реанимации после бассейна

Мальчика срочно госпитализировали в одну из детских больниц Львова. По словам медиков, состояние ребенка остается критическим.

— На данный момент он не приходит в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии, — сообщают правоохранители.

Примечательно, что полиция узнала об инциденте не от организаторов отдыха, а от врачей только 10 августа. Сейчас Стрыйская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

В Полиции Львовской области добавляют:

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия: кто именно должен был присматривать за детьми у воды и почему нарукавники, о которых просили родители, оказались на берегу, а не на ребенке.

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