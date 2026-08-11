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Родители говорили тренеру, что не умеет плавать: на Львовщине спасают мальчика после утопления

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 августа 2026, 11:00 3 мин.
Во Львовськой области 8-летний ребенок в коме из-за халатности наставников
Фото Pexels

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