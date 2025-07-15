8-летний мальчик утонул, девочка — на кругу посреди реки: кто заботится о безопасности на воде

В Харькове во время отдыха в Журавлевском гидропарке утонул 8-летний мальчик. О трагедии сообщили в ГСЧС.

Ребенок исчез во время купания. На поиски сразу отправились водолазы. К сожалению, спасти ребенка не удалось — тело мальчика нашли утром и подняли на поверхность.

Сколько человек уже затонули в 2025 году во время отдыха

В ГСЧС добавляют, что статистика смертей на воде неутешительна. За понедельник, 14 июля, в Украине погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Он утонул в местном пруду в Обухове Киевской области.

Смертельные случаи отмечены и в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Полтавской области удалось спасти одного человека.

Спасатели напоминают родителям, что даже несколько секунд рассеянности могут стоить ребенку жизни.

Всего с начала года на водоемах Украины погибли уже 40 детей.

А между тем в разных городах Украины ходят видео с опасным поведением детей в воде. Так, местные Telegram-каналы Днепра показали, как девочка отплыла на матрасе далеко от берега.

Безопасность на воде: как избежать худшего

Заметим, что правила безопасного плавания касаются как детей, так и взрослых.

Не стоит отплывать далеко от берега, идти в воду после распития алкогольных напитков и в случае плохого самочувствия.

Вікна-новини собрали и другие важные советы, как безопасно проводить время у воды.

Ранее мы также рассказывали, что цвет купальника может помочь спасти жизнь тонущего человека. Читай, какой цвет оставляет больше шансов на спасение.

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