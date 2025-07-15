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8-летний мальчик утонул, девочка — на кругу посреди реки: кто заботится о безопасности на воде

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 июля 2025, 12:35
8-летний мальчик утонул, девочка — на кругу посреди реки: кто заботится о безопасности на воде

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