У Харкові в гідропарку потонув 8-річний хлопчик

У Харкові під час відпочинку у Журавлівському гідропарку потонув 8-річний хлопчик. Про трагедію повідомили в ДСНС.

Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази. На жаль, врятувати дитину не вдалося — тіло хлопчика знайшли вранці та підняли на поверхню.

Скільки людей вже затонули у 2025 під час відпочинку

У ДСНС додають, що статистика смертей на воді невтішна. За понеділок, 14 липня, в Україні загинули вісім осіб, серед них одна дитина. Вона потонула у місцевому ставку в Обухові на Київщині.

Смертельні випадки зафіксовані й в Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.

Рятувальники нагадують батькам, що навіть кілька секунд неуважності можуть коштувати дитині життя.

Загалом від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей.

А тим часом у різних містах України ширяться відео з небезпечною поведінкою дітей у воді. Так, місцеві Telegram-канали Дніпра показали, як дівчинка відпливла на матраці далеко від берега.

Безпека на воді: як уникнути найгіршого

Зауважимо, що правила безпечного плавання стосуються як дітей, так і дорослих.

Не варто відпливати далеко від берега, йти у воду напідпитку та у разі поганого самопочуття.

Вікна-новини зібрали й інші важливі поради, як безпечно проводити час біля води.

Раніше ми також розповідали, що колір купальника може допомогти врятувати життя людини, що тоне. Читай, який колір залишає найбільше шансів на порятунок.

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