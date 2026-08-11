Стиль жизни Праздники

День молодежи 2026 — все о празднике, который остается символом беззаботности, жизни и энергии

Анастасія Грубрина, журналист сайта 11 августа 2026, 11:30 2 мин.
день молодежи
Фото Pexels

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