День молодежи 2026 — все о празднике, который остается символом беззаботности, жизни и энергии

Международный день молодежи украинцы проводят по-разному: кто-то делает это онлайн, кто-то в баре с друзьями, а кто-то с товарищами на фронте.

Мы расскажем об истории праздника и традициях празднования Дня молодежи.

День молодежи 2026 — история праздника

Молодежь — слово, которое ассоциируется с энергией, веселой жизнью и безмятежностью. Чтобы сделать день, посвященный энергии жизни, молодости и свободе, в Украине был введен День молодежи.

Леонид Кравчук открыл этот праздник в далеком 1994 году вместе с участниками молодежных движений. Чтобы быть ближе к европейской молодежи, украинцы решили изменить дату празднования на европейскую.

Этот день раньше отмечали в последнее воскресенье июня, однако праздник перенесли на 12 августа. А вот Всемирный день молодежи отмечается 10 ноября.

ООН ввела празднование позже — в 1999 году. Праздник имеет целью ежегодно напоминать молодежи о ее роли в развитии мира, решении глобальных проблем, а также привлекает внимание к ее проблемам, требующим решения — качеству образования, возможностям и т. д.

Кстати, молодежью в Украине считаются люди от 14 до 35 лет.

Как отмечают День молодежи

Обычно молодежь сама находит множество оригинальных вариантов празднования. Чаще всего это фестивали и концерты. Однако в сегодняшних условиях они становятся почти нереальными.

Поэтому среди идей празднования Дня молодежи есть вылазка на пикник, в бар, флешмоб в социальных сетях, кино, боулинг и т. д.

Если ты не знаешь, как провести День молодежи в этом году, попробуй организовать пикник с друзьями, экскурсию за город, отдых у воды, вылазку в горы. Вот тебе еще несколько идей от Вікон:

организуй чаепитие в стиле Бриджертонов;

сделай тематическую фотосессию;

с друзьями приготовь блюда по цвету;

организуйте вечеринку с презентациями друг о друге, или на тему вашей дружбы;

сыграй с друзьями в настольные игры;

посетите волонтерские центры и помогите там;

организуйте дружеский (молодежный) сбор.

А раньше мы рассказывали, как молодое поколение относится к работе и почему это новый вызов для рынка.

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