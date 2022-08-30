Батьківство

У школу під час війни: що придбати до нового навчального року — ціни та інфографіка

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 30 Серпня 2022, 14:40
Що купити дитині до школи в умовах війни
Фото: Unsplash

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