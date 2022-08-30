У школу під час війни: що придбати до нового навчального року — ціни та інфографіка

Попереду новий навчальний рік. Для когось він вперше, а хтось переходить у наступний клас. Війна додає батькам стресу, тож ми розповімо, що потрібно до школи, щоб це точно знадобилось. Дивись у нашому матеріалі список покупок.
Якщо ти батько чи мати першокласника, головна порада — не купуй зайвого. Звісно, кожному хочеться, аби його (її) дитина мала якнайбільше шкільного приладдя, але чи буде від нього користь, якщо воно лежатиме в шафі?
Краще написати список корисних речей до школи. Зважай на інтереси дитини. До прикладу, якщо вона любить малювати — купи більше альбомів, олівців та інших канцтоварів.
Ми радимо купувати необхідне:
Для дівчат — спідниця, сорочки, штани, жакет, сарафан та зручне взуття.
Для хлопчиків набір одягу майже не відрізняється — сорочки, штани, жакет, взуття. На холодну пору року можна придбати гольфи.
Також потрібно придбати спортивну форму для занять фізкультурою.
Якщо в школі буде малювання, придбай альбоми, пензлики та фарби. Для молодших класів додатково купи пластилін, кольоровий папір, клей та ножиці.
Щоб твоя дитина мала все для комфортного навчання, тобі потрібно правильно зібрати її до школи. У шкільний рюкзак поклади:
Таке приладдя знадобиться і на очному, і на дистанційному навчанні, але не забудь запитати, чи є у школи додаткові вимоги, щоб записати до списку і їх.
Для дітей на дистанційному навчанні найкраще придбати настільний органайзер, щоб необхідні книжки та зошити були під рукою.
Порада: щоб зекономити час, нерви та гроші, купуй на інтернет-сайтах, адже там великий вибір товарів та різний ціновий діапазон.
Раніше ми розповідали, як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні.
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