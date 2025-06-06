Шлях до рідного класу: виклики адаптації після навчання за кордоном

З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 1,5 мільйона українських школярів виїхали за кордон.

Тепер, коли деякі родини починають повертатися додому, виникає питання про те, як відбувається адаптація цих дітей до української освітньої системи.

ВВС Україна розповіли про складнощі, з якими стикаються учні та їхні батьки після повернення, а також поділились офіційною позицією Міністерства освіти та науки України (МОН) з цього питання.

Проблеми повернення: історія Діни

Історія 12-річної Діни з Одеси стала яскравим прикладом проблем, що можуть виникнути.

Після повернення з Німеччини до своєї рідної школи, керівництво закладу вимагало від дівчини скласти тести з дев’яти предметів, зокрема з фізкультури та трудового навчання, а також принести всі вироби, які її однокласники робили протягом року.

Ця ситуація викликала обурення в суспільстві та стала приводом для широкого обговорення.

Журналістка Зоя Казанжи, яка розповіла історію Діни, підкреслила абсурдність таких вимог, зазначивши, що в Німеччині до дитини, яка не знала жодного слова німецькою, ставилися з розумінням і створили всі умови для комфортного навчання.

Департамент освіти Одеси відреагував на ситуацію, назвавши її “перегином на місцях” і запевнивши, що подібні вимоги суперечать рекомендаціям МОН.

Читати на тему Аби не втратити коріння: МОН запустило платформу для українських дітей за кордоном Розповідаємо у нашому матеріалі найважливіше про платформу МОН для реєстрації на програму українознавчого компонента.

Законодавча база та рекомендації МОН

Наразі в українському законодавстві відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який би детально регулював процес повернення дітей до українських шкіл.

Однак МОН видало рекомендації щодо перезарахування оцінок, отриманих за кордоном.

У 2023 році МОН роз’яснило можливі форми навчання для дітей за кордоном: сімейна форма, екстернат, міжнародна українська школа онлайн та дистанційне навчання у школі з українознавчим компонентом.

Батьки можуть самостійно обирати, у якій формі дитина продовжуватиме навчання в українській системі освіти.

У 2024 році МОН затвердило рекомендації щодо перезарахування оцінок із закордонних шкіл на 12-бальну систему українських навчальних закладів.

Для цього було розроблено 26 таблиць відповідності оцінок з різних країн.

Якщо моделі оцінювання сильно відрізняються, МОН рекомендує ставити оцінку на користь учня. Наприклад, найвища оцінка в Німеччині “1” може бути переведена як “12” в Україні.

Реалії перезарахування оцінок та домашніх завдань

Попри наявність рекомендацій, процес перезарахування оцінок не завжди проходить гладко.

Мама Марії, яка закінчила 7 клас у Варшаві, зіткнулася зі складнощами через розбіжності у системах оцінювання (чверті в Україні, семестри в Польщі).

Крім того, Марії доводиться виконувати контрольні роботи з предметів, які відсутні в польській школі: українська мова та література, історія України, а також здавати практичні роботи з технологій (наприклад, робити вази або коробки для подарунків) та письмові тести з фізкультури.

Деякі батьки, як Олександра, обирають екстернатну форму навчання для своїх дітей, щоб уникнути перевантаження та забезпечити плавне повернення до української програми.

Діти дивляться відеоуроки та здають річну контрольну роботу, що, на думку Олександри, допомагає їм структурувати знання.

Самодіяльність на місцях

Історії про вимоги принести поробки та скласти контрольні з фізкультури, на жаль, не поодинокі та зустрічаються не тільки в Одесі, а й у деяких школах Києва.

Представники МОН наголошують, що тестування з фізичної культури та оцінювання з технологій “не вважаються обов’язковими” і закликають школи створювати максимально комфортні умови для повернення дітей.

Директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич назвала вимоги щодо виробів “дурістю” та “викривленням концепції оцінювання”.

Вона підкреслила, що тестування не може бути умовою для повернення дитини до школи. Його мета – лише оцінити рівень знань для складання індивідуальної програми, яка допоможе надолужити пропущене.

Для тих, хто навчався за кордоном і паралельно дистанційно в українській школі, або у школі з українознавчим компонентом, жодного оцінювання не повинно бути.

Загалом, ситуація з поверненням українських школярів з-за кордону до вітчизняних шкіл є складною і вимагає чіткішої та єдиної регуляторної бази.

Важливо забезпечити, щоб діти, які пережили стрес війни та адаптацію до нової країни, зустрічали вдома розуміння та підтримку, а не додаткові перешкоди у вигляді абсурдних вимог.

Раніше ми розповідали, що у 2024-2025 навчальному році кількість дітей, які навчаються очно, суттєво зросла. Детальніше про ситуацію в школах України та статистичні дані щодо цього читай у матеріалі.

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