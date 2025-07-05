Сотни тысяч детей за границей: сколько рабочих рук потеряет Украина

Количество украинских детей в школах и университетах за границей только увеличивается. Хотя в 2024 и 2025 годах многие матери с детьми решили вернуться домой, тысячи выпускников школ и 17-летних детей делают выбор в пользу иностранных вузов и жизни за рубежом.

Издание NGL поделилось цифрами — сколько детей выезжают за границу и учатся там, а не дома. Является ли тенденция катастрофической — делимся в материале.

Сколько украинских детей выезжает за границу

Статистика свидетельствует, что в украинских школах ежегодно уменьшается количество детей. За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки. В некоторых случаях дети продолжают онлайн-обучение в украинских школах “на всякий случай”.

Ситуация с войной и тянущая ее неуверенность держит и родителей, и детей в подвешенном состоянии. Дети просто не знают, вернутся ли домой, нужно ли учиться в украинских школах и есть ли смысл поступать дома.

По информации МОН в 2024-2025 году за границей учатся не менее 345 тысяч детей. Это только те дети, которые не прекратили обучение в украинских школах, и около 9% всех учеников. По прошлогодним данным ЮНЕСКО в ЕС учились почти 665 тысяч украинских детей.

Если рассчитать и количество детей в странах, которые не охватило исследование, около 720 тысяч украинских детей могут находиться за границей.

Дети быстро адаптировались в местной школе, им хорошо шло обучение. Но из-за большой нагрузки пришлось бросить украинскую школу. Выбор в пользу польской школы был очевиден, — делится Инна.

Женщина объясняет, что не хочет подвергать жизни детей опасности, а потому не вернется в Украину пока идет война.

А данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что около 1,4 млн вынужденно перемещенных украинцев — дети. Больше всего школьников из Украины живут в Германии, Польше, Чехии, Великобритании.

Дети продолжают выезжать за границу

Исследователи из RAI for Ukraine обнаружили, что в 2022 году 10% школьников писали НМТ за границей. А 32% выпускников вообще не регистрировались на прохождение теста.

К тем 32%, которые вообще не писали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его написал, но не поступал в Украине, — говорит один из авторов исследования Татьяна Захарченко.

На самом деле, большой процент выпускников вообще не рассматривают поступление в Украине, но точные данные отсутствуют. Тенденция выезда 10-11-классников сохраняется, и по словам министра образования Лисового, не является критической.

Самое поразительное уменьшение количества детей по сравнению с 2021 годом произошло в следующих областях: Луганская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Днепропетровская. Также значительное количество детей уехало из Закарпатской области.

Дети выезжают не только из-за вопросов собственной безопасности, но и из-за отсутствия социализации. Ведь в Европе дети учатся офлайн, и это совсем другой уровень образования. Страдает и статус украинского образования — европейское до сих пор имеет подкрепление лучшего и точно гарантирующего высокооплачиваемую работу, в отличие от украинского.

Следствием выезда школьников стало то, что в 2024 году в вузы поступили только 197 тысяч студентов — наименьшее количество за девять лет. Общая тенденция неутешительная: уменьшение молодежи и студентов в Украине продолжится.

Раньше мы рассказывали, что побуждает молодежь к выезду за границу.

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