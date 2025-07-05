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Сотни тысяч детей за границей: сколько рабочих рук потеряет Украина

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 июля 2025, 08:00
Сколько детей выезжает за границу
Фото Unsplash

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