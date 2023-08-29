Надо не только для ВНО! Как выбрать репетитора себе или ребенку и сколько это стоит

Репетиторы помогают наверстать пропущенное и подтянуть уровень знаний. Они могут дать гораздо больше, чем школьная программа, ведь работают индивидуально и ориентируются на конкретные потребности и запросы учеников.
Так, они могут подготовить к вступительным экзаменам, олимпиадам, международным тестам, переезду за границу или к работе с иностранцами и т.д.
Однако как выбрать репетитора, который поможет решить все запросы и идеально подойдет именно тебе? Как выбрать хорошего репетитора и сколько это стоит, мы рассказали дальше.
Есть немало людей, которые занимаются репетиторством, однако далеко не все подойдут под нужды каждого. Поэтому для начала нужно определиться не только с предметом, в котором ты хочешь расти, а и с запросом, что должен решить репетитор.
Подготовить ребенка к школе, помочь наверстать пропущенное, помочь родителям лучше понять предмет, который нужно объяснить ребенку, подготовить к поступлению или TOEFL, подтянуть знания для повышения на работе или бизнесе и т.п.
Следует выписать, каких целей ты стремишься добиться с репетитором. Это понадобится, чтобы понять, сможет ли тот или иной преподаватель помочь, достаточно ли у него квалификации, опыта и знаний для твоего запроса.
Каждый репетитор или организация, в которой он работает, имеют определенный стиль ведения занятия. Кое-кто делает это в игровой форме, а кто-то любит проверенную формулу сдержанности.
Своих учеников они пытаются подтянуть к безупречности, поэтому нужно быть готовым к придирчивости. Такой тип поможет глубже узнать предмет и получить действительно отборные знания.
Следующее, с чем нужно определиться, какая форма занятий и формат обучения более удобны для тебя. Сначала разберемся с онлайн и офлайн форматами. У каждого есть свои преимущества и недостатки, потому выбор только за тобой.
Однако есть и недостаток — многим не хватает физического взаимодействия с преподавателем, что может тормозить процесс обучения.
Из недостатков есть только время, которое нужно дополнительно потратить на дорогу. Хорошо, если это рядом, но в больших городах это может стать проблемой.
А теперь перейдем к формату обучения. Можно заниматься индивидуально, а можно ходить на групповые занятия.
Еще одним критерием, на какой следует обратить внимание, — цена, которую ты готов(-а) платить за занятие. Она может варьироваться в зависимости от предмета, формата и формы, а также количества занятий.
Но чаще она зависит именно от учителя, которого ты выберешь.
Когда ты уже определился(-лась), что тебе подходит и кого ты ищешь, остается только включить свой поисковый радар и начать. Найти репетитора можно:
Обращай внимание на отзывы, уровень знаний в отрасли, методику, стаж преподавания и учебные материалы. Так ты можешь найти человека, который поможет добиться новых вершин в знаниях.
Поскольку 1 сентября уже близко, пора настроиться на волну обучения. Читай советы по настройке ребенка на школьный период.
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