Надо не только для ВНО! Как выбрать репетитора себе или ребенку и сколько это стоит

Репетиторы помогают наверстать пропущенное и подтянуть уровень знаний. Они могут дать гораздо больше, чем школьная программа, ведь работают индивидуально и ориентируются на конкретные потребности и запросы учеников.

Так, они могут подготовить к вступительным экзаменам, олимпиадам, международным тестам, переезду за границу или к работе с иностранцами и т.д.

Однако как выбрать репетитора, который поможет решить все запросы и идеально подойдет именно тебе? Как выбрать хорошего репетитора и сколько это стоит, мы рассказали дальше.

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Как выбрать репетитора: определение запроса

Есть немало людей, которые занимаются репетиторством, однако далеко не все подойдут под нужды каждого. Поэтому для начала нужно определиться не только с предметом, в котором ты хочешь расти, а и с запросом, что должен решить репетитор.

Подготовить ребенка к школе, помочь наверстать пропущенное, помочь родителям лучше понять предмет, который нужно объяснить ребенку, подготовить к поступлению или TOEFL, подтянуть знания для повышения на работе или бизнесе и т.п.

Следует выписать, каких целей ты стремишься добиться с репетитором. Это понадобится, чтобы понять, сможет ли тот или иной преподаватель помочь, достаточно ли у него квалификации, опыта и знаний для твоего запроса.

Как выбрать репетитора для себя или ребенка: типы преподавателей

Каждый репетитор или организация, в которой он работает, имеют определенный стиль ведения занятия. Кое-кто делает это в игровой форме, а кто-то любит проверенную формулу сдержанности.

В целом существуют такие типы учителей:

Актеры — лучше подойдут для детей дошкольного и школьного возраста, ведь такие преподаватели используют много игровых элементов и интерактивности.

— лучше подойдут для детей дошкольного и школьного возраста, ведь такие преподаватели используют много игровых элементов и интерактивности. Авторитеты — такой тип учителя подойдет как взрослым, так и ученикам старших классов. Такие репетиторы спокойные, решительные и осторожные.

— такой тип учителя подойдет как взрослым, так и ученикам старших классов. Такие репетиторы спокойные, решительные и осторожные. Философы — преподаватели, делающие акцент на обсуждении или говорении. Такие учителя подойдут тем, кто стремится подтянуть свои знания в неточных науках. Они помогают сформировать свое мнение, расширить мышление и побороть страх публично говорить.

— преподаватели, делающие акцент на обсуждении или говорении. Такие учителя подойдут тем, кто стремится подтянуть свои знания в неточных науках. Они помогают сформировать свое мнение, расширить мышление и побороть страх публично говорить. Логики — идеальный вариант для тех, кто стремится систематизировать знания. Такие преподаватели помогут тем, кто воспринимает только язык фактов и любит сдержанность и точность во взаимодействии.

— идеальный вариант для тех, кто стремится систематизировать знания. Такие преподаватели помогут тем, кто воспринимает только язык фактов и любит сдержанность и точность во взаимодействии. Педанты — учителя такого типа по уши влюблены в свой предмет и знают его на очень высоком уровне.

Своих учеников они пытаются подтянуть к безупречности, поэтому нужно быть готовым к придирчивости. Такой тип поможет глубже узнать предмет и получить действительно отборные знания.

Формат обучения

Следующее, с чем нужно определиться, какая форма занятий и формат обучения более удобны для тебя. Сначала разберемся с онлайн и офлайн форматами. У каждого есть свои преимущества и недостатки, потому выбор только за тобой.

Онлайн-форма обучения удобна, ведь не нужно тратить время на дорогу, благодаря чему с репетитором могут заниматься даже люди, у которых напряженный график или проживающие за границей.

Однако есть и недостаток — многим не хватает физического взаимодействия с преподавателем, что может тормозить процесс обучения.

Офлайн-форма дает большую мотивацию и создает чувство ответственности. Ведь когда ты еженедельно ходить на занятия, вероятность, что ты покинешь это на полпути — значительно падает.

Из недостатков есть только время, которое нужно дополнительно потратить на дорогу. Хорошо, если это рядом, но в больших городах это может стать проблемой.

А теперь перейдем к формату обучения. Можно заниматься индивидуально, а можно ходить на групповые занятия.

Преимущество персонального взаимодействия в том, что преподаватель сфокусирован только на тебе, твоих сильных и слабых сторонах в предмете, целях. А также ты индивидуально подстраиваешь занятия под свой график. Из недостатков может быть только цена. Групповые занятия будут интересны тем, кому нравится дух соперничества, подходит выбранная форма обучения, время, день, количество занятий. Из недостатков будет отсутствие адаптивности, а также то, что придется разделять время с другими учениками.

Цена

Еще одним критерием, на какой следует обратить внимание, — цена, которую ты готов(-а) платить за занятие. Она может варьироваться в зависимости от предмета, формата и формы, а также количества занятий.

Но чаще она зависит именно от учителя, которого ты выберешь.

Начинающий студент может брать за свои услуги довольно мало, однако он хорошо справится с дошкольниками и учениками. Средняя цена услуг от 50-200 грн за урок.

Школьный учитель может просить больше, 150–250 грн за урок. Но цена может зависеть и от стажа учителя, его места работы и опыта.

Репетитор от онлайн школы будет дороже, ведь заработок за занятие получает не только он, а и школа, где он работает. Ценник в таких случаях зависит от выбранного пакета от 300 до 400 грн за занятие.

Опытный репетитор может брать свои услуги от 250 до 500 грн за урок. Нужно хорошо смотреть, что входит в эту цену, иногда она может быть неоправданной, или зависеть от популярности учителя.

Где найти репетитора

Когда ты уже определился(-лась), что тебе подходит и кого ты ищешь, остается только включить свой поисковый радар и начать. Найти репетитора можно:

с помощью сарафанного радио;

онлайн, ведь есть немало сайтов с репетиторами, онлайн-школы, также у некоторых преподавателей есть собственные сайты-визитки;

в школе. Иногда достаточно спросить учителей или других родителей, не могли бы они посоветовать хорошего учителя, часто они имеют кого-то на примете;

в ВУЗах, очень часто работники готовят учеников к поступлению, или преподают углубленный материал для взрослых. Кроме того, часто работу ищут и студенты этих заведений;

среди знакомых. Ведь многие люди могут использовать репетиторство, как дополнительный источник заработка;

в социальных сетях.

Обращай внимание на отзывы, уровень знаний в отрасли, методику, стаж преподавания и учебные материалы. Так ты можешь найти человека, который поможет добиться новых вершин в знаниях.

Поскольку 1 сентября уже близко, пора настроиться на волну обучения. Читай советы по настройке ребенка на школьный период.

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