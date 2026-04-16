Вихідні в травні 2026: скільки відпочиваємо та чи будуть додаткові святкові дні

Травень — період активного потепління, переважно гарної погоди, коли особливо хочеться більше часу присвятити відпочинку.

У цей місяць багато українців планують поїздки, прогулянки та короткі подорожі та очікують на додаткові вихідні. Чи отримаємо ми їх цього року — читай у матеріалі.

Скільки неробочих днів в травні 2026

За календарем робочі та дні відпочинку цього місяця розподіляються так: 10 вихідних днів і 21 робочий.

Робочі дні травня 2026: 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 число.

Вихідні дні травня 2026: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Офіційних неробочих днів в травні 2026 — десять.

В цьому списку немає офіційних державних святкових днів 1 та 8 травня. Чи будуть вони вихідними — далі у матеріалі.

1 травня в Україні: вихідний чи ні

У 2026 році 1 травня випадає на п’ятницю, тому у багатьох виникає логічне запитання: чи буде цей день вихідним. Коротка відповідь — ні.

Попри те, що це державне свято — День праці, під час дії воєнного стану в Україні норми статті 73 Кодексу законів про працю, які визначають святкові та неробочі дні, не застосовуються.

Це передбачено Законом України №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Тобто офіційні святкові дні не дають додаткових вихідних, і 1 травня 2026 року буде звичайним робочим днем.

Читати на тему Погода на травень 2026: прогноз температур протягом останнього місяця весни Яка очікується погода останнього місяця весни?

8 травня в Україні: буде вихідний чи ні

Така ж ситуація і з 8 травня. Цей день припадає також на п’ятницю та в Україні відзначається як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Хоча дата має важливе історичне та символічне значення, під час воєнного стану вона також не є неробочою. Всі, хто працює, цього дня йтимуть на робоче місце, як зазвичай.

Варто враховувати, що воєнний стан в Україні продовжено щонайменше до 4.05.2026, тому всі правила щодо скасування додаткових святкових вихідних залишаються чинними.

Отже, і 1, і 8 травня 2026 року для більшості працівників будуть робочими днями без додаткового відпочинку.

Виняток можуть складати лише приватні фірми та підприємства.

Приватні компанії в Україні мають право самостійно встановлювати графік роботи й відпочинку, якщо це не суперечить трудовому законодавству та умовам трудового договору. Тобто вони можуть робити додаткові вихідні, наприклад, на 1 або 8 число.

А як відпочивають сусіди-поляки і наші співвітчизники, які працюють у Польщі? Читай про вихідні в Польщі у травні 2026: скільки святкових днів і як найкраще їх використати.

