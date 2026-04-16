Выходные в мае 2026: сколько отдыхаем и будут ли дополнительные праздничные дни

Май — период активного потепления и, как правило, хорошей погоды, когда особенно хочется больше времени посвятить отдыху.

В этот месяц многие украинцы планируют поездки, прогулки и короткие путешествия, ожидая дополнительных выходных. Получим ли мы их в этом году — читай в материале.

Сколько нерабочих дней в мае 2026

По календарю рабочие и выходные дни этого месяца распределяются так: 10 выходных дней и 21 рабочий.

Рабочие дни мая 2026: 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 число.

Выходные дни мая 2026: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Официальных нерабочих праздничных дней в мае 2026 — десять.

В этом списке нет официальных государственных выходных 1 и 8 мая. Будут ли они выходными — далее в материале.

1 мая в Украине: выходной или нет

В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу, поэтому у многих возникает логичный вопрос: будет ли этот день выходным? Короткий ответ — нет.

Несмотря на то, что это государственный праздник — День труда, во время действия военного положения в Украине нормы статьи 73 Кодекса законов о труде, определяющие праздничные и нерабочие дни, не применяются.

Это предусмотрено Законом Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

То есть официальные праздничные дни не дают дополнительных выходных, и 1 мая 2026 года будет обычным рабочим днём.

8 мая в Украине: будет ли выходной

Такая же ситуация и с 8 мая. Этот день также выпадает на пятницу и в Украине отмечается как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Хотя дата имеет важное значение, в условиях военного положения она также не является нерабочей. Все, кто работает, в этот день будут выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Следует учитывать, что военное положение в Украине продлено как минимум до 4 мая 2026 года, поэтому все правила об отмене дополнительных праздничных выходных остаются в силе.

Таким образом, и 1, и 8 мая 2026 года для большинства работников будут рабочими днями без дополнительного отдыха.

Исключение могут составлять только частные компании и предприятия.

Частные компании в Украине имеют право самостоятельно устанавливать график работы и отдыха, если это не противоречит трудовому законодательству и условиям трудового договора. То есть они могут вводить дополнительные выходные, например на 1 или 8 число.

