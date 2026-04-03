Выходные в Польше в мае 2026: сколько праздничных дней и как лучше всего их использовать

В последний месяц весны в Польше есть несколько важных официальных выходных дней, которые создают отличную возможность для длинных выходных или мини‑путешествия.

Когда будут выходные в Польше в мае 2026, сколько их и как спланировать отдых — в материале.

Когда в Польше выходные в мае 2026

Май однозначно выделяется среди других месяцев, так как имеет три официальных праздничных дня.

Для сравнения: большинство других месяцев в Польше имеют 1–2 официальных праздника, а некоторые месяцы вообще без национальных выходных, например, февраль или август, если не считать католических праздников.

1 мая (пятница) — День труда (Święto Pracy)

Это международный День труда, официальный выходной. В 2026 году он приходится на пятницу, что автоматически делает у многих людей длинные выходные с 1 по 3 мая.

3 мая (воскресенье) — День Конституции 3 мая (Święto Konstytucji 3 Maja)

Это национальный праздник, который отмечает принятие первой в Европе конституции в 1791 году. В 2026 году он выпадает на воскресенье, но также является официальным выходным.

24 мая (воскресенье) — Пятидесятница / Zielone Świątki

Это христианский праздник — Зеленые Святки. В Польше это также нерабочий день и хороший повод для отдыха или короткой поездки.

Сколько выходных в Польше в мае 2026 и как создать длинный уикенд

В целом выходные дни в Польше в мае 2026 года — это 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Поскольку 1 мая — пятница, а 3 мая — воскресенье, эту часть месяца можно использовать для настоящего майского отпуска — Majówka, как называют польские майские каникулы.

Если добавить к ним дни отпуска 4 и 5 мая, можно получить время на полноценный отдых.

24 мая — Пятидесятница — приходится на воскресенье. Считается, что это сам по себе выходной, и поскольку он выпадает на воскресенье, дополнительного свободного дня за него не дают.

В Польше официальный выходной не переносится на понедельник, если праздник приходится на воскресенье.

Такие нормы определены польским законодательством, в частности нормами Трудового кодекса и правилами о праздничных днях.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!