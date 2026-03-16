“Реальная угроза”: Туск предупредил о риске выхода Польши из Евросоюза из-за политики президента

Польша столкнулась с масштабным геополитическим вызовом. Премьер-министр страны Дональд Туск официально назвал перспективу выхода государства из Европейского Союза реальной угрозой.

По мнению главы польского правительства, к такому сценарию страну подталкивает националистический курс президента Кароля Навроцкого и его политического окружения.

Соответствующее заявление Туск опубликовал на своей странице в соцсети X.

Туск обвинил власти в подготовке к выходу из ЕС: детали

По словам премьера, Варшава опасно приблизилась к Polexit — термину, обозначающему выход Польши из ЕС по аналогии с британским Brexit. Туск подчеркнул, что ультраправый альянс Конфедерация и националистическая партия Право и справедливость, от которой баллотировался действующий президент, фактически стремятся к разрыву с Брюсселем.

Глава правительства назвал такое развитие событий катастрофой для страны и заверил, что приложит все усилия, чтобы предотвратить реализацию этого плана.

Читать по теме Польша обратилась к НАТО по Статье 4 — означает ли это втягивание в войну Представитель украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал решение Польши активировать четвертую статью НАТО.

Почему Кароль Навроцкий наложил вето на оборонный кредит ЕС

Поводом для жесткой риторики Туска стало недавнее решение Кароля Навроцкого заблокировать стратегически важное финансирование. Президент наложил вето на получение кредита в размере 43,7 миллиарда евро в рамках европейской программы SAFE. Эти средства должны были пойти на усиление обороноспособности Польши.

Свое решение президент объяснил заботой о будущих поколениях, заявив, что этот долг будет обременять наших детей и внуков на многие годы.

Взамен он предложил искать альтернативные источники финансирования. Однако польские политики и чиновники видят в этом шаге намерение дистанцироваться от структур ЕС.

Дональд Туск охарактеризовал действия президента как открытый антиевропейский курс, который угрожает критическим ослаблением позиций Польши на международной арене.

Почти половина избирателей PiS за Polexit: анализ статистики

Заявления премьера подкрепляются свежими социологическими данными. Согласно исследованию портала Onet, настроения относительно членства в ЕС становятся все более неоднозначными:

Уже 2 4,7% граждан (почти каждый четвертый) поддерживают запуск процедуры Polexit;

Среди избирателей партии Право и справедливость сторонников выхода из Евросоюза почти половина — 47% .

Логичным продолжением политики Навроцкого является его позиция в отношении внешней поддержки. Президент подчеркивает, что Польша останется союзником Украины в войне против российской агрессии, однако этот союз не будет безусловным.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!