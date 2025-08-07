Навроцкий об Украине: будет поддерживать в войне с Россией, но на своих условиях

6 августа 2025 года Кароль Навроцкий официально принял присягу и вступил в должность президента Польши.

Он впервые обратился к Национальному собранию с речью, в которой подчеркнул, что будет представлять интересы тех граждан, которые стремятся сохранить суверенитет Польши, даже в составе Европейского Союза.

Какова позиция Карола Навроцкого относительно отношений с Украиной и его высказывания по этому поводу — в материале.

Кароль Навроцкий об Украине

Еще во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий выступал против вступления Украины в ЕС или НАТО, но отмечал, что Польша должна поддерживать Украину как внешнего стратегического партнера.

Он называл Россию “самой большой угрозой региону” и демонстрировал открытость к сотрудничеству с Украиной на основе взаимного уважения. Но делал ремарку, что его государство должно заботиться, прежде всего, о собственной безопасности и благосостоянии поляков.

— Мы и дальше будем помогать Украине в войне с Российской Федерацией, которая также враждебна по отношению к Польше. Но в этих отношениях мы всегда будем представлять польские национальные интересы, — подчеркивал он.

Навроцкий неоднократно выделял главный принцип своей программы: Poland First, Poles First и заявлял, что поляки должны иметь приоритетный доступ к государственным услугам и социальной поддержке. И выступал за ограничение помощи мигрантам и беженцам, в том числе украинцам в Польше:

— В очередях в больницы и поликлиники первенство должны иметь граждане Польши. В школах и детсадах — польские дети. Мы должны отменить доплаты к украинским и другим пенсиям, а социальные выплаты предоставлять прежде всего полякам.

Также новый президент требует от Украины признания ответственности за Волынскую трагедию и стремится ускорить процесс эксгумаций польских жертв и их достойного захоронения.

Этот вопрос настолько принципиален, что Навроцкий не раз подчеркивал: без решения исторических вопросов, в частности Волыни, Украине не следует давать членство в НАТО или ЕС.

В частности, он говорил: “Наш партнер, которому мы так много помогли, не дает согласия на похороны наших 120 000 женщин и мужчин, убитых на Волыни, — это недостойное поведение в отношении нас”.

Можно ожидать, что поддержка нового лидера Польши будет условной: она напрямую будет зависеть от внутренней ситуации, безопасности Польши и позиции Украины относительно исторических споров.

