Кароль Навроцкий возглавляет Польшу: что значит для Украины избрание консерватора

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков. Согласно им, победу одержал Кароль Навроцкий, известный антиукраинскими настроениями.

О результатах голосования сообщила Gazeta Wyborcza. Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов. В течение всей предвыборной кампании разрыв между кандидатами был минимальным. Таковым он оказался и на выборах.

Выборы в Польше: подробности борьбы двух кандидатов

1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. У него вышли Тшасковский с поддержкой от правящей партии Гражданской платформы, и Навроцкий, имеющий поддержку от оппозиционной партии Право и справедливость.

В первом туре за них отдали 31,36% и 29,54% голосов соответственно. После закрытия участков в воскресенье экзитполы показывали минимальное преимущество Тшасковского. Однако впоследствии избирательная комиссия подтвердила лидерство Навроцкого.

Отметим, что президент в Польше не обладает такими же широкими полномочиями как премьер-министр. Однако он может ветировать принятые законы, что ставит в тяжелое положение премьер-министра Дональда Туска и его команду.

Кто такой Навроцкий

До победы Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти и не слишком благосклонно отзывался об Украине. В частности, в его предвыборной кампании регулярно поднимались вопросы Волынской трагедии.

До выдвижения в президенты он не занимался публичной политикой. Известно, что оппоненты время от времени вспоминают о связях Навроцкого в околокриминальных кругах на раннем этапе жизни. Это не единственный скандал, в котором обвиняют нового гаранта.

Перед вторым туром появилась информация, что еще до политической деятельности во время работы охранником в отеле Навроцкий помогал гостям получать услуги секс-работниц. Эти обвинения он опроверг.

Также во время предвыборных дебатов Навроцкий заявил, что владеет лишь небольшой квартирой площадью 27 квадратных метров. Однако оказалось, что до 2011 года она находилась в коммунальной собственности, а ее владельцем был пожилой житель Гданьска по имени Ежи Ж.

В 2011 году Навроцкий от имени Ежи купил эту квартиру в 10% от ее номинальной стоимости — польское законодательство разрешает такую ​​схему выкупа коммунального жилья.

Затем он платил за пенсионера коммунальные платежи и помогал финансово. А пять лет спустя, когда Ежи получил право на продажу своего жилья за полную стоимость, Навроцкий заключил с ним нотариальное соглашение о покупке.

Не совсем понятно, получил ли мужчина деньги за имущество, но сейчас он проживает в коммунальном доме престарелых. В штабе Навроцкого скандал связывали то с работой спецслужб, то с другими причинами.

Кароль Навроцкий об Украине

По его мнению, прежде чем стать членами ЕС и НАТО, Украина должна “признать вину” за события прошлого столетия.

Он также подписант политической декларации Славомира Менцена, одним из пунктов которой является то, что Польша не должна поддерживать вступление Украины в НАТО.

Он выступал с критикой действующего правительства Польши, против “наплыва нелегальных иммигрантов” и отправления польских солдат в Украину. Навроцкий также уверен, что Украина относится к Польше “несправедливо”.

— У меня свой взгляд на то, что произошло в Украине из-за агрессии Российской Федерации, и я ее повторю. Я не сомневаюсь, что Российская Федерация ответственна за войну в Украине и наивность и глупость европейских политических элит и, к сожалению, их польского помощника Дональда Туска, — цитирует его TVN.

Навроцкий также говорил, что он разочарован президентом Зеленским по многим вопросам, но считает, что Украина будет за столом переговоров.

Часть своей предвыборной кампании он выстраивал вокруг темы Волынской трагедии, за которую Украина, по его мнению, должна взять полную ответственность.

Подробно о Волынской трагедии и о ней говорят историки мы рассказывали раньше.

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