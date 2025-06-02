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Кароль Навроцкий возглавляет Польшу: что значит для Украины избрание консерватора

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июня 2025, 09:00
навроцький
Фото Getty Images

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