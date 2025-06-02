Кароль Навроцький очолює Польщу: що означає для України обрання консерватора

Фото Getty Images Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць. Згідно з ними, перемогу здобув Кароль Навроцький, відомий антиукраїнськими настроями. Про результати голосування повідомила Gazeta wyborcza. Навроцький набрав 50,89% голосів виборців. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський, отримав 49,11% голосів. Протягом усієї передвиборчої кампанії розрив між кандидатами був мінімальним. Таким він виявився і на виборах. Вибори у Польщі: подробиці боротьби двох кандидатів 1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. В нього вийшли Тшасковський з підтримкою від правлячої партії Громадянська платформа, і Навроцький, який має підтримку від опозиційної партії Право і справедливість. У першому турі за них віддали 31,36% і 29,54% голосів відповідно. Після закриття дільниць у неділю екзитполи показували мінімальну перевагу Тшасковського. Проте згодом виборча комісія таки підтвердила лідерство Навроцького. Зазначимо, що президент у Польщі не володіє такими ж широкими повноваженнями, як прем’єр-міністр. Однак він може ветувати ухвалені закони, що ставить у тяжке положення прем’єр-міністра Дональда Туска та його команду. Читати на тему Вибори у Польщі: хто з кандидатів використовує “втому від українців” на перегонах Зібрали найважливіше, що треба знати про вибори у Польщі 2025. Хто такий Навроцький До перемоги Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам’яті й не надто прихильно відгукувався про Україну. Зокрема в його передвиборчій кампанії регулярно підіймалися питання Волинської трагедії. До висування в президенти він не займався публічною політикою. Відомо, що опоненти час від часу згадують зв’язки Навроцького в навколокримінальних колах на ранньому етапі життя. Це не єдиний скандал, в якому звинувачують нового гаранта. Перед другим туром з’явилась інформація, що ще до політичної діяльності, під час роботи охоронцем у готелі, Навроцький допомагав гостям отримувати послуги секс-працівниць. Ці звинувачення він заперечив. Також під час передвиборчих дебатів Навроцький заявив, що володіє лише невеликою квартирою площею 27 квадратних метрів. Проте виявилося, що до 2011 року вона перебувала у комунальній власності, а її власником був літній хворий житель Гданська на ім’я Єжи Ж. У 2011 році Навроцький від імені Єжи купив цю квартиру за 10% від її номінальної вартості — польське законодавство дозволяє таку схему викупу комунального житла. Згодом він платив за пенсіонера комунальні платежі й допомагав фінансово. А через п’ять років, коли Єжи отримав право на продаж свого житла за повну вартість, Навроцький уклав з ним нотаріальну угоду про купівлю. Не зовсім зрозуміло, чи отримав чоловік гроші за майно, але нині він проживає у комунальному будинку для літніх людей. У штабі Навроцького скандал пов’язували то з роботою спецслужб, то з іншими причинами. Читати на тему Мільйон на ексгумацію жертв Волинської трагедії: чому ця подія досі є яблуком розбрату між державами В Українському інституті національної пам’яті просять хоча б мільйон гривень на початок робіт. Читай, що саме трапилося 1943 року. Кароль Навроцький про Україну На його думку, перш ніж стати членами ЄС і НАТО, Україна має “визнати провину” за події минулого сторіччя. Він також є підписантом політичної декларації Славоміра Менцена, одним з пунктів якої є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО. Він виступав з критикою чинного уряду Польщі, проти “напливу нелегальних іммігрантів” та відправлення польських солдатів в Україну. Навроцький також певен, що Україна ставиться до Польщі “несправедливо”. — У мене є свій погляд на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска, — цитує його TVN. Навроцький також казав, що він розчарований президентом Зеленським “з багатьох питань”, але вважає, що Україна бути за столом переговорів. Частину своєї передвиборчої кампанії він вибудовував навколо теми Волинської трагедії, за яку Україна, на його думку, має взяти свою повну відповідальність. Детально про Волинську трагедію і що про неї говорять історики ми розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Польща Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter