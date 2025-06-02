Кароль Навроцький очолює Польщу: що означає для України обрання консерватора

Зазначимо, що президент у Польщі не володіє такими ж широкими повноваженнями, як прем’єр-міністр. Однак він може ветувати ухвалені закони, що ставить у тяжке положення прем’єр-міністра Дональда Туска та його команду.

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До перемоги Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам’яті й не надто прихильно відгукувався про Україну. Зокрема в його передвиборчій кампанії регулярно підіймалися питання Волинської трагедії.

До висування в президенти він не займався публічною політикою. Відомо, що опоненти час від часу згадують зв’язки Навроцького в навколокримінальних колах на ранньому етапі життя. Це не єдиний скандал, в якому звинувачують нового гаранта.

Перед другим туром з’явилась інформація, що ще до політичної діяльності, під час роботи охоронцем у готелі, Навроцький допомагав гостям отримувати послуги секс-працівниць. Ці звинувачення він заперечив.

Також під час передвиборчих дебатів Навроцький заявив, що володіє лише невеликою квартирою площею 27 квадратних метрів. Проте виявилося, що до 2011 року вона перебувала у комунальній власності, а її власником був літній хворий житель Гданська на ім’я Єжи Ж.

У 2011 році Навроцький від імені Єжи купив цю квартиру за 10% від її номінальної вартості — польське законодавство дозволяє таку схему викупу комунального житла. Згодом він платив за пенсіонера комунальні платежі й допомагав фінансово. А через п’ять років, коли Єжи отримав право на продаж свого житла за повну вартість, Навроцький уклав з ним нотаріальну угоду про купівлю.

Не зовсім зрозуміло, чи отримав чоловік гроші за майно, але нині він проживає у комунальному будинку для літніх людей. У штабі Навроцького скандал пов’язували то з роботою спецслужб, то з іншими причинами. Читати на тему Мільйон на ексгумацію жертв Волинської трагедії: чому ця подія досі є яблуком розбрату між державами В Українському інституті національної пам’яті просять хоча б мільйон гривень на початок робіт. Читай, що саме трапилося 1943 року.