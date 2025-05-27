Вибори у Польщі: хто з кандидатів використовує “втому від українців” на перегонах

У Польщі триває протистояння двох головних кандидатів у президенти — Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького. Після теледебатів, що вразили не тільки Польщу, а й Україну, обидвоє кандидатів продовжують боротьбу.

На вулицях країни цими вихідними збиралися тисячі прихильників Тшасковського і Навроцького. Вони влаштовували мітинги — кожен у підтримку свого кандидата. Певно, ще ніколи вибори президента у Польщі так не хвилювали ані самих поляків, ані українців. Кого вибере наш братній народ?

Вибори президента у Польщі: який кандидат має більше шансів на перемогу

Нагадаємо, що другий тур виборів президента у Польщі відбудеться 1 червня. Тож уже 1 чи 2 числа ми дізнаємося, хто став президентом Польщі.

Для України ці вибори мають велике значення. Позиція кандидатів щодо України разюче різна. Нинішній міський голова Варшави та кандидат у президенти від правлячої партії Громадянська платформа Польщі Рафал Тшасковський — найкращий варіант для України.

Він засвідчив, що Україні необхідна військова підтримка, що він не збирається блокувати вступ України до НАТО, а також додав, що є противником мови ворожнечі і не погодиться на обмеження доступу до готівки та посилення правил володіння зброєю у Польщі. Водночас він проти відправки польських військ до України.

А опонент Тшасковського, опозиціонер партії Право і справедливість Кароль Навроцький, відомий різкими антиукраїнськими висловлюваннями. Серед останніх заяв такі:

Пообіцяв не пускати Україну до НАТО, а дискусію щодо цього назвав абсолютно безглуздою.

Не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО у разі своєї перемоги.

Заявив, що не дозволить відправку польських солдат до України.

Крім усього, він запропонував Рафалу Тшасковському скласти тест на наркотики, у той час, як сам впродовж теледебатів щось поклав собі під губу. Невдовзі він заявив, що це був пакетик з нікотином.

Навроцький використовує популізм та втому поляків від українців. Для своїх виступів він бере найгірші результати опитувань настроїв щодо українців, намагаючись зібрати навколо себе радикальний електорат.

У своїй риториці він використовує історичні конфлікти поляків та українців, замовчуючи польські злочини та підсвічуючи українські, зокрема теми Волинської трагедії, Степана Бандери.

Прихильність поляків і спільне у кандидатів

В обох кандидатів є спільна риса: вони добре розуміють, що росіяни — небезпечні, а тому змагаються у своїй русофобії. Під час теледебатів Тшасковський та Навроцький називали один одного рукою Кремля. Загалом теледебати пройшли на рівних.

Тож українцям хоча б тут не варто боятися за можливий проросійський курс сусідньої країни. Адже це малоймовірний сценарій.

Також обидвоє кандидатів погодилися, що Україні потрібна військова підтримка.

У першому турі виборів з невеликим відривом переміг Тшасковський, він набрав 31,4% проти 29,5% Навроцького. Польські екзит-поли переконані, що схожі результати будуть і в другому турі, де Рафал Тшасковський переможе з мінімальним відривом.

Раніше ми розповідали, які польські міста увійшли до рейтингу найщасливіших.

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