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Гдиня, Білосток, Гданськ… Які міста Польщі увійшли до рейтингу найщасливіших

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 24 Травня 2025, 14:00
Happy City Index
Фото Pexels
Гдиня, Білосток, Гданськ… Які міста Польщі увійшли до рейтингу найщасливіших
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