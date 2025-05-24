Гдиня, Білосток, Гданськ… Які міста Польщі увійшли до рейтингу найщасливіших

Фото Pexels Зазвичай у глобальних рейтингах щастя лідирують країни Північної Європи. Але цьогоріч Польща зуміла здивувати: одразу дев’ять її міст увійшли до списку найщасливіших у світі за версією Happy City Index! Результати дослідження вкотре підтвердили, що якість життя — це не лише про економіку, а й про безпеку, екологію, мобільність і доступ до зелених зон. Про це повідомляється в inPoland.net.pl. Рейтинг щастя: як оцінюється Рейтинг Happy City Index — щорічне дослідження, яке проводить лондонський Інститут якості життя. Експерти оцінюють міста за декількома факторами, що впливають на добробут мешканців: рівень освіти; екологічна політика; транспортна інфраструктура; економічні можливості; якість медичних послуг; доступ до природи; прозорість управління; цифрові сервіси. Міста отримують золоті, срібні або бронзові відзнаки. Головна мета дослідження — показати, де людям живеться найкомфортніше. Читати на тему Попри біль і трагедії… Скільки українців вважають себе щасливими Скільки людей в Україні не можуть назвати себе щасливими? У лідерах — Копенгаген і Цюріх Перше місце у цьогорічному рейтингу посів Копенгаген — столиця Данії, відома своєю розвиненою велоінфраструктурою та високим рівнем довіри до органів влади. На другій позиції — швейцарський Цюріх. А трійку замикає технологічно прогресивний Сінгапур. До десятки найщасливіших також увійшли міста з Бельгії, Швеції, Південної Кореї та Нідерландів. Дев’ятка з Польщі: хто потрапив до списку Найвищу позицію серед польських міст посіла Гдиня — вона опинилася на 122 сходинці рейтингу. Хоча це не топ-100, сама присутність у списку з понад 250 міст світу — важливе визнання. Також і інші представники від Польщі у списку найщасливіших. Білосток — 132 місце. Гданськ — 139 місце. Краків — 147 місце. Люблін — 155 місце. Бидгощ — 161 місце. Варшава — 175 місце. Сопот — 180 місце. Ченстохова — 189 місце. Усі польські міста, що увійшли до рейтингу, отримали бронзові відзнаки. А чи знаєш ти, яке місце посіла Україна в рейтингу щастя? Якщо ні, то обовʼязково прочитай наш матеріал! А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Польща Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter