Гдиня, Білосток, Гданськ… Які міста Польщі увійшли до рейтингу найщасливіших

Зазвичай у глобальних рейтингах щастя лідирують країни Північної Європи. Але цьогоріч Польща зуміла здивувати: одразу дев’ять її міст увійшли до списку найщасливіших у світі за версією Happy City Index!

Результати дослідження вкотре підтвердили, що якість життя — це не лише про економіку, а й про безпеку, екологію, мобільність і доступ до зелених зон. Про це повідомляється в inPoland.net.pl.

Рейтинг щастя: як оцінюється

Рейтинг Happy City Index — щорічне дослідження, яке проводить лондонський Інститут якості життя. Експерти оцінюють міста за декількома факторами, що впливають на добробут мешканців:

рівень освіти;

екологічна політика;

транспортна інфраструктура;

економічні можливості;

якість медичних послуг;

доступ до природи;

прозорість управління;

цифрові сервіси.



Міста отримують золоті, срібні або бронзові відзнаки. Головна мета дослідження — показати, де людям живеться найкомфортніше.

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У лідерах — Копенгаген і Цюріх

Перше місце у цьогорічному рейтингу посів Копенгаген — столиця Данії, відома своєю розвиненою велоінфраструктурою та високим рівнем довіри до органів влади. На другій позиції — швейцарський Цюріх. А трійку замикає технологічно прогресивний Сінгапур. До десятки найщасливіших також увійшли міста з Бельгії, Швеції, Південної Кореї та Нідерландів.

Дев’ятка з Польщі: хто потрапив до списку

Найвищу позицію серед польських міст посіла Гдиня — вона опинилася на 122 сходинці рейтингу. Хоча це не топ-100, сама присутність у списку з понад 250 міст світу — важливе визнання. Також і інші представники від Польщі у списку найщасливіших.

Білосток — 132 місце. Гданськ — 139 місце. Краків — 147 місце. Люблін — 155 місце. Бидгощ — 161 місце. Варшава — 175 місце. Сопот — 180 місце. Ченстохова — 189 місце.



Усі польські міста, що увійшли до рейтингу, отримали бронзові відзнаки.

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