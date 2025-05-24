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Гдыня, Белосток, Гданьск… Какие города Польши вошли в рейтинг самых счастливых

Анастасия Жиденко, редактор сайта 24 мая 2025, 14:00
Happy City Index
Фото Pexels
Гдыня, Белосток, Гданьск… Какие города Польши вошли в рейтинг самых счастливых
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