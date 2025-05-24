Гдыня, Белосток, Гданьск… Какие города Польши вошли в рейтинг самых счастливых

Обычно в глобальных рейтингах счастья лидируют страны Северной Европы. Но в этом году Польша сумела удивить: сразу девять ее городов вошли в список самых счастливых в мире по версии Happy City Index!

Результаты исследования в очередной раз подтвердили, что качество жизни — это не только об экономике, но и о безопасности, экологии, мобильности и доступе к зеленым зонам. Об этом сообщается в inPoland.net.pl.

Рейтинг счастья: как оценивается

Рейтинг Happy City Index — ежегодное исследование, которое проводит лондонский Институт качества жизни. Эксперты оценивают города по нескольким факторам, влияющим на благосостояние жителей:

уровень образования;

экологическая политика;

транспортная инфраструктура;

экономические возможности;

качество медицинских услуг;

доступ к природе;

прозрачность управления;

цифровые сервисы.

Города получают золотые, серебряные или бронзовые награды. Главная цель исследования — показать, где людям живется комфортнее всего.

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В лидерах — Копенгаген и Цюрих

Первое место в нынешнем рейтинге занял Копенгаген — столица Дании, известная своей развитой велоинфраструктурой и высоким уровнем доверия к органам власти. На второй позиции — швейцарский Цюрих. А тройку замыкает технологически прогрессивный Сингапур. В десятку самых счастливых также вошли города из Бельгии, Швеции, Южной Кореи и Нидерландов.

Девятка из Польши: кто попал в список

Самую высокую позицию среди польских городов заняла Гдыня — она оказалась на 122 строчке рейтинга. Хотя это не ТОП-100, само присутствие в списке из более 250 городов мира — важное признание. Также и другие представители от Польши в списке самых счастливых.

Белосток — 132 место. Гданьск — 139 место. Краков — 147 место. Люблин — 155 место. Быдгощ — 161 место. Варшава — 175 место. Сопот — 180 место. Ченстохова — 189 место.

Все польские города, вошедшие в рейтинг, получили бронзовые награды.

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