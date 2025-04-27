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Вопреки боли и трагедиям… Сколько украинцев считают себя счастливыми

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 апреля 2025, 15:00
Считают ли украинцы себя счастливыми
Фото Unsplash
сколько детей в украине курит
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