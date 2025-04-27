Вопреки боли и трагедиям… Сколько украинцев считают себя счастливыми

Во время трагедий, ударов и многолетней войны назвать себя счастливым человеком может быть тяжело. Особенно тем, кто потерял все. С годами уровень счастья украинцев начал падать. И каждый шестой (16%) из нас не может назвать себя счастливым. Рассказываем о результатах опроса КМИС и рейтинге счастья украинцев 2025.

Считают ли украинцы себя счастливыми: опрос КМИС

Киевский международный институт социологии провел исследование в конце декабря 2024 года и определил, что главным фактором счастья у украинцев является возраст. С возрастом все меньше украинцев называют себя счастливыми. На счастье влияют также здоровье, благосостояние, оптимизм по поводу будущего Украины.

В общем, результаты опроса о счастье украинцев получились такими:

Количество счастливых в Украине упало с 69% до 58%. Увеличилось количество людей, которые не могут определиться, счастливы ли они.

16% украинцев не считают себя счастливыми. Это количество примерно такое же, как было до начала полномасштабной войны.

24% украинцев назвали себя счастливыми.

34% заявили, что скорее счастливы, чем нет.

Четверть украинцев заявила, что и счастлива, и нет. А 1% опрошенных украинцев не могут определиться с ответом на вопрос. По данным опроса, большинство украинцев (58%) считают себя счастливыми людьми.

Эти цифры показывают, что, несмотря на войну и вызовы, с которыми сталкивается общество, большинство украинцев счастливы. Исследование демонстрирует высокий уровень оптимизма среди украинцев даже в сложных условиях.

Из интересных данных исследования выходит, что мужчины несколько счастливее женщин. Но с возрастом уровень счастья падает. Это резонирует с Европой, где люди старшего возраста имеют достаточно высокий уровень счастья.

Финансовая обеспеченность также прямо влияет на уровень счастья. Среди людей с малыми доходами счастливых всего 38%, а среди людей с высокими доходами — 77%. Так счастье в деньгах?

Стоит вспомнить, что большинство оптимистов, которые верят, что у Украины хорошее будущее, имеют более высокий уровень счастья. А те, кто уверен, что Украину ждут плохие времена, менее счастливы. Таких 38%.

В 25-летнем разрезе украинцы заявляли о разном уровне счастья. Наименее счастливой была нация в 2001 году. Прыжки счастья были в 2010, 2018 и 2021 годах. С 2023 года уровень счастья украинцев падает.

Президент КМИС Владимир Паниотто объяснил, что данные исследования во время войны оказались парадоксальными. Ведь, несмотря на удары, ухудшение финансовой ситуации и разлуку с родными, люди обретают счастье в сплоченности. Для них возросла ценность государства и уменьшились региональные разногласия.

Среди людей выросла поддержка друг друга. Вот почему снижение уровня счастья происходит медленно.

Раньше мы рассказывали, какие упражнения помогут чаще ощущать счастье и самореализацию.

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