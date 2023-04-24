12 упражнений для твоего счастья и успеха — действенные методы от Натальи Холоденко

Все без исключения стремятся обрести счастье и открыть в себе волшебный источник успеха и самореализации. Но на поиски счастья не нужно ехать на край света, достаточно заглянуть в себя и посмотреть, что отнимает его.

Согласись, трудно быть счастливым, когда каждый день думаешь только о плохом и забываешь о хорошем, когда обесцениваешь себя и позволяешь унижать, когда вместо себя и своих нужд удовлетворяешь чужие.

Наше счастье и успех лежит на дне страхов и предубеждений о себе. Поэтому психолог и мотивационный спикер Наталья Холоденко дала 12 техник, которые помогут открыть источники счастья и самореализации.

Упражнение №1. Веди дневник успеха

Мы часто не видим, как много делаем. Поэтому выбираем обесценивать себя вместо того, чтобы гордиться всеми успехами и победами.

Дневник успеха — это упражнение, которое поможет избавиться от этой вредной привычки обесценения и поможет сосредоточить мысли на всем происходящем.

Суть упражнения заключается в ежедневной записи собственных побед — больших и маленьких. Для этого тебе понадобится всего 5–10 минут в день утром или вечером. Ты не успеешь заметить, как упражнение превратится в ежедневный ритуал.

Упражнение №2. Рано вставай и планируй свой день!

Кто рано встает, тому Бог дает. Наверное, все знакомы с этим афоризмом, но если суеверные пословицы не смогут поднять тебя на несколько часов раньше, то взгляни на научные факты.

Согласно исследованиям, 44% успешных людей просыпаются за три часа до начала рабочего дня. Это время они посвящают спорту, планированию дня, бьюти-процедурам, саморазвитию. Это дает возможность ежедневно становиться лучше.

Тренируйся просыпаться раньше! Если любишь с утра поваляться в постели, поставь будильник на 30 минут раньше, а затем постепенно увеличивай время еще на 20–30 минут.

Чтобы рано проснуться, ложись спать до 23:00. Если твой режим совсем не нормирован, иди к этому маленькими шагами. Вкладывай себя в постель на 5–10 минут раньше обычного каждый день и достигнешь цели.

Упражнение №3. Смотри мотивационные фильмы

Польза фильмотерапии на пути к успеху доказана. Благодаря сюжетам кинолент ты можешь прожить свою ситуацию, избавиться от страхов, научиться рисковать и т. д.

Однако ни одно из исследований не показало, насколько длительным будет эффект после просмотра фильма. Потому Наталья Холоденко советует выполнять упражнение еженедельно для профилактики.

Чтобы долго не искать, следует выделить день для поиска качественных мотивационных кинолент. Психолог делится первой пятеркой, а мы — подборкой из десяти мотивационных фильмов.

Начни сначала. Фильм поможет поверить в свои силы. Ведь история талантливой и харизматической девушки Майи вызовет не только смех и слезы, но и непреодолимое желание идти вперед. Джой. Один из лучших фильмов о собственном деле и пути женщины к успеху. Здесь есть взлеты и падение настоящей бизнес-вумен, поэтому лента станет хорошей порцией мотивации для тех, кто остановился или хочет начать что-то свое. В погоне за счастьем. Фраза главного героя лучше всего передает суть фильма: “Хочешь чего-то? Иди и достигни этого. Точка.” 1+1. Классика, которая никогда не надоедает. Если хочется не только мотивации, но и проникнуться духом приключений и позитива, этот фильм — то, что нужно. Цветок пустыни — это история сильной женщины, которую в 13 лет заставили выйти замуж. Главная героиня сбежала из Сомали, преодолевала свои страхи, неуверенность, комплексы, боролась с обстоятельствами, чтобы осуществить свои мечты. Спойлер — ей удалось.

Упражнение №4. Ни с кем себя не сравнивай

Мы часто сравниваем себя с другими, но правда в том, что мы не в равных условиях. У каждого разный опыт, прошлое, характер, темперамент, окружение, нрав и везение.

Поэтому сравнивать себя с другими — всегда проигрышное дело, ведущее к неуверенности и душевным мучениям. Значительно более удачным объектом для сравнения есть ты вчерашний(-ая).

Такие сравнения сделают тебя лучше, говорит Наталья Холоденко. Даже если они будут иметь не только плюсы, но и минусы, ведь ты будешь знать, над чем еще предстоит работать.

Если перестать сравнивать себя с другими — миссия невыполнима, есть хороший способ избавиться от вредной привычки. Соверши радикальное действие, которого от тебя никто не ждет, затем наблюдай за реакцией.

Например, надень хорошее платье без повода, поедь на работу не на маршрутке или авто, как обычно, а на велосипеде. После этого не жди ни от кого одобрения своих действий или критики, а только наблюдай без оценок.

Есть два возможных варианта реакции:

люди заняты своими проблемами, им не до тебя;

тебя воспримут как пример для подражания, и уже на следующий день ты будешь не единственным(-ой), кто приедет на велосипеде или наденет красивое платье.

Не бойся быть уникальным(-ой), не думай, что говорят люди, не сравнивай себя ни с кем — и станешь счастливее.

Упражнение №5. Говори “нет!”

Важная составляющая успеха — умение говорить “нет”. Начинай тренироваться с мелких просьб. К примеру, знакомая просит присмотреть за котом. Если ты не можешь или не хочешь этого делать — отказывай!

Вспомни, когда ты последний раз говорил(-а) “да”, хотя хотелось обратного. Проиграй эту ситуацию в голове, но на этот раз скажи “нет”. А теперь спроси себя, почувствовалось ли облегчение? Как отреагировал собеседник?

Если его реакция негативная, попробуй переключить внимание на собственные чувства.

Слово “нет” дает больше возможностей, ведь ты отказываешься от того, что неинтересно. Хотя поначалу это немного сложно, следует повторять это упражнение регулярно.

Если категорическое “нет” дается трудно, есть несколько способов сделать его более мягким:

Спасибо, что предложили, но именно сейчас я не могу брать на себя дополнительную нагрузку. Если через два – три месяца понадобится помощь, обращайтесь, потому что предложение меня заинтересовало.

Мне приятно, что вы подумали обо мне, но сейчас я не могу помочь. Однако у меня есть знакомая, которую я могу порекомендовать.

Спасибо, но нет.

Упражнение №6. Определи свое эмоциональное состояние

Воспользуйся для этого тестом Уилсона Дерево с человечками. Раньше его использовали только для исследования эмоционального состояния детей во время учебы. Однако впоследствии было доказано, что его результаты актуальны и для взрослых.

Выбери на дереве того человечка, который, на твой взгляд, больше всего похож на тебя в этот момент.

Упражнение №7. Два слова, которые изменят жизнь

Первое слово — достаточно. Иногда люди жалуются на то, что им чего-то не хватает: денег, уверенности в себе, любви или внимания. Но секрет в том, что нужно учиться думать о достатке.

Поэтому говори себе: “У меня достаточно: денег, любви, здоровья, красоты, чтобы быть уверенной(-ым) в себе, энергии, чтобы творить что-то новое”.

Играй с этим словом как угодно, главное — говори его каждый день! Почувствуй себя ребенком, вспомни, как иногда мало нужно для счастья, и представь, что тебе действительно всего достаточно.

Второе слово — достойный(-а). Перестань себя недооценивать! По примеру выше повторяй слово достойный(-а): быть счастливым(-ой), хорошо зарабатывать, быть любимым(-ой) и т.д.

Говори себе эти два волшебных слова утром, вечером, перед зеркалом, в течение дня, когда сомневаешься или кажется, что все идет кувырком. Повторяй, чего тебе достаточно и чего ты достоин(-на), пока не поверишь в это.

Упражнение №8. Общайся с успешными людьми!

Твое окружение — это 50% успеха. Если хочешь изменить что-то в жизни, например, работу, начинай общаться с людьми, которые добились в этом успеха. Это самый надежный способ осуществить заветные мечты.

Ведь после общения с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь, исчезает желание свернуть горы. Поэтому лучше отдавать предпочтение сильным и успешным людям.

Однако будь готов(-а), что с успешными людьми сложно. К примеру, они могут обедать в дорогом ресторане, который тебе не по карману. Но всегда можно заказать себе хотя бы кофе или салат и обедать с ними.

Также посещай места и события, где могут быть успешные люди, знакомься, общайся с ними. Твое окружение влияет на образ мышления, поэтому тянись к сильным. Даже если иногда чувствуешь себя неудобно рядом с ними — это должно не подавлять, а заряжать на успех.

Упражнение №9. Ты на первом месте, даже если у тебя семеро детей

Многие ассоциируют утверждение “ставить себя на первое место” с эгоизмом. На самом же деле это не так. Если человек любит и уважает себя, то знает, как понимать и уважать других, а значит способен принимать человека и строить с ним здоровые отношения.

Возьми за правило каждый день делать что-то для собственного удовольствия, можно даже вписывать это в задание на день.

Если человек чувствует свои желания, то он не будет препятствовать осуществлению желаний близких людей. Тот, кто может позаботиться о себе, доволен собой и своей жизнью, имеет ресурс позаботиться еще о ком-то.

Когда человек наполнен сам, то ему есть чем поделиться с миром и окружением. Если сейчас желания и интересы других на первом месте, бери ситуацию в свои руки и постепенно меняй ее.

Упражнение №10. Выбирай лучшее!

Каждый день выбирай для себя лучше: носи хорошее белье, зажигай свечи, ешь из красивой посуды, одевай новое платье сразу, а не дожидаясь особого случая. Ведь именно из таких мелочей состоит пазл успеха и лучшей жизни.

Позволь себе воспринимать каждый день как праздник жизни. Пользуйся самым лучшим из того, что можешь себе позволить.

Если трудно позволить себе это сразу, напиши список из десяти вдохновляющих пунктов, на которые в последнее время не хватало времени, сил или возможностей: новое платье, маникюр, кофе и т. д.

Положи список на видное место и выполняй каждый пункт поочередно. Это программа личного праздника. Постепенно ты начнешь выбирать лучшее и почувствуешь себя иначе.

Упражнение №11. Прочти и проанализируй цитаты об изменениях в жизни.

Люди хотят все изменить и одновременно хотят, чтобы все оставалось прежним (Пауло Коэльо). Чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться (Коко Шанель). Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось (Булат Окуджава). Если ты хочешь перемену в будущем — стань этим изменением в настоящем (Махатма Ганди). Любое изменение, даже изменение к лучшему, всегда связано с неудобствами (Ричард Хукер). Хорошо живущие люди боятся любых изменений, поскольку они опасаются, что станет хуже (Генрих Белль). Человек, испытавший ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу (Стивен Кинг).

Упражнение №12. Находи время на общение с хорошими людьми!

Нужно почаще общаться с приятными людьми — детьми, родителями, друзьями, коллегами. Однако время для этого само не найдется. Оно каждый день заполняется работой, бытом, неотложными делами.

Однако есть одно “но”: время вечное, а люди — нет. Поэтому учись выделять в своем плотном графике время для общения, встреч с людьми, которые наполняют и вдохновляют тебя. Ведь жизнь держится именно на таких моментах.

Если тебе трудно поверить, что ты заслуживаешь лучшего, читай, как избавиться от синдрома самозванца и жить жизни своей мечты.

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