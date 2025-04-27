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Попри біль і трагедії… Скільки українців вважають себе щасливими

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 15:00
Чи вважають українці себе щасливими
Фото Unsplash
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