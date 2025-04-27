Попри біль і трагедії… Скільки українців вважають себе щасливими

Під час трагедій, ударів та багаторічної війни назвати себе щасливою людиною може бути важко. Надто тим, хто втратив усе. З роками рівень щастя українців почав падати. І кожен шостий (16%) з нас не може назвати себе щасливим. Розповідаємо про результати опитування КМІС і рейтинг щастя українців 2025.

Чи вважають українці себе щасливими: опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження наприкінці грудня 2024 року, і визначив, що головним фактором щастя в українців є вік. З віком все менше українців називають себе щасливими. На щастя впливають також здоров’я, добробут, оптимізм щодо майбутнього України.

Загалом результати опитування щодо щастя українців вийшли такими:

Кількість щасливих в Україні впала з 69% до 58%. Збільшилася кількість людей, які не можуть визначитися, чи щасливі вони.

16% українців не вважають себе щасливими. Ця кількість приблизно така ж, як і була до початку повномасштабної війни.

24% українців назвали себе щасливими.

34% заявили, що скоріше щасливі, ніж ні.

Чверть українців заявила, що і щаслива і ні. А 1% опитаних українців не може визначитися із відповіддю на питання. За даними опитування, більшість українців (58%) вважають себе щасливими людьми.

Ці цифри показують, що попри війну та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців є щасливими. Дослідження демонструє високий рівень оптимізму серед українців навіть у складних умовах.

З цікавих даних дослідження випливає, що чоловіки дещо щасливіші за жінок. Та з віком рівень щастя падає. Це резонує з Європою, де літні люди мають доволі високий рівень щастя.

Фінансова забезпеченість також прямо впливає на рівень щастя. Серед людей з малими доходами щасливих всього 38%, а серед людей з високими доходами — 77%. То щастя таки в грошах?

Варто згадати, що більшість оптимістів, які вірять, що Україна має хороше майбутнє, мають вищий рівень щастя. А ті, хто певен, що на Україну чекають погані часи, менш щасливі. Таких лише 38%.

У 25-річному розрізі українці заявляли про доволі різний рівень щастя. Найменш щасливою нація була у 2001 році. Стрибки щастя були у 2010, 2018 та 2021 роках. З 2023 року рівень щастя українців падає.

Президент КМІС Володимир Паніотто пояснив, що дані дослідження під час війни виявилися парадоксальними. Адже попри удари, погіршення фінансової ситуації та розлуку з рідними, люди знаходять щастя в згуртованості. Для них зросла цінність держави і зменшилися регіональні розбіжності.

Серед людей зросла підтримка одне одного. Саме тому зниження рівня щастя відбувається повільно.

Раніше ми розповідали, які вправи допоможуть частіше відчувати щастя та самореалізацію.

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