Выборы в Польше: кто из кандидатов использует “усталость от украинцев” в гонке

В Польше продолжается противостояние двух главных кандидатов в президенты — Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого. После теледебатов, которые поразили не только Польшу, но и Украину, оба кандидата продолжают борьбу.

На улицах страны в эти выходные собирались тысячи поклонников Тшасковского и Навроцкого. Они устраивали митинги — каждый в поддержку своего кандидата. Видимо, еще никогда выборы президента в Польше так не волновали ни самих поляков, ни украинцев. Кого выберет наш братский народ?

Выборы президента в Польше: какой кандидат имеет больше шансов на победу

Напомним, второй тур выборов президента в Польше пройдет 1 июня. Так что уже 1 или 2 числа мы узнаем, кто стал президентом Польши.

Для Украины эти выборы имеют большое значение. Позиция кандидатов по Украине очень разная. Нынешний мэр Варшавы и кандидат в президенты от правящей партии Гражданская платформа Польши Рафал Тшасковский – лучший вариант для Украины.

Он отметил, что Украине необходима военная поддержка, что он не собирается блокировать вступление Украины в НАТО, а также добавил, что является противником языка вражды и не согласится на ограничение доступа к наличным и усиление правил владения оружием в Польше. В то же время он против отправки польских войск в Украину.

А оппонент Тшасковского, оппозиционер партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, известен резкими антиукраинскими высказываниями. Среди последних заявлений следующие:

Пообещал не пускать Украину в НАТО, а дискуссию по этому поводу назвал совершенно бессмысленной.

Не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО в случае победы.

Заявил, что не разрешит отправку польских солдат в Украину.

Кроме всего, он предложил Рафалу Тшасковскому сдать тест на наркотики, в то время как сам на протяжении теледебатов что-то положил себе под губу. Вскоре он заявил, что это был пакетик с никотином.

Навроцкий использует популизм и усталость поляков украинцев. Для своих выступлений он берет самые плохие результаты опросов настроений по отношению к украинцам, пытаясь собрать вокруг себя радикальный электорат.

В своей риторике он использует исторические конфликты поляков и украинцев, умалчивая польские преступления и подсвечивая украинские, в частности, темы Волынской трагедии, Степана Бандеры.

Приверженность поляков и общее у кандидатов

У обоих кандидатов есть общая черта: они хорошо понимают, что россияне опасны, а потому соревнуются в своей русофобии. Во время теледебатов Тшасковский и Навроцкий называли друг друга рукой Кремля. В общем, теледебаты прошли на равных.

Поэтому украинцам хотя бы не нужно бояться за возможный пророссийский курс соседней страны. Ведь это маловероятный сценарий.

Также оба кандидата согласились, что Украине нужна военная поддержка.

В первом туре выборов с небольшим отрывом победил Тшасковский, он набрал 31,4% против 29,5% Навроцкого. Польские экзит-полы убеждены, что схожие результаты будут и во втором туре, где Рафал Тшасковский победит с минимальным отрывом.

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