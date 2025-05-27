Новости

Выборы в Польше: кто из кандидатов использует “усталость от украинцев” в гонке

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 мая 2025, 13:00
Выборы президента в Польше
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