Выборы в Польше на носу: как это повлияет на поддержку Украины и безопасность Европы

Накануне президентских выборов в Польше, запланированных на 18 мая 2025 года, украинская тема приобретает особую остроту.
Кандидаты активно используют вопросы миграции, поддержки Украины и исторической памяти для привлечения избирателей.
Как эти дискуссии повлияют на будущие отношения между двумя странами?
Украинский вопрос: три ключевых аспекта
Украинский вопрос в польской политике можно разделить на три ключевых аспекта. Первый — это отношение поляков к украинским мигрантам и беженцам.
Первоначальная волна эмпатии, наблюдавшаяся после начала полномасштабного вторжения России, постепенно угасает.
Польское общество, традиционно моноэтническое, быстро адаптируется к присутствию большого числа мигрантов.
Хотя ситуация еще не достигла уровня западноевропейских стран, она приближается к опыту Австрии и Финляндии, но с гораздо более быстрым темпом.
Второй аспект — это позиция в отношении Украины и войны.
И, наконец, третий — историческая политика, оказывающая значительное влияние на внутреннюю политику Польши.
Вопросы Волынской трагедии и исторические претензии уже неоднократно возникали во время избирательных кампаний. Однако накануне предстоящих президентских выборов они могут приобрести особую остроту, особенно в контексте отношения к мигрантам и войне.
Эмоции, связанные с этими вопросами, могут существенно повлиять на выбор польских избирателей.
Кто главные кандидаты?
Действующий президент Анджей Дуда, занимавший пост два срока, не может баллотироваться снова в соответствии с Конституцией Польши.
Таким образом, страна стоит на пороге смены лидера. Всего в выборах участвуют 13 кандидатов, среди которых:
- Рафал Тшасковский,
- Кароль Навроцкий,
- Славомир Менцен,
- Магдалена Беят,
- Шимон Головня,
- Артур Бартошевич,
- Гжегож Браун,
- Марек Якубьяк,
- Мацей Мацяк,
- Йоанна Сенишин,
- Кшиштоф Становский,
- Марек Вох,
- Адриан Зандберг.
По результатам последних социологических исследований, проведенных аналитическим центром IBRiS по заказу Польского радио 24, в президентской гонке в Польше вырисовывается четкая картина: мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый Гражданской коалицией, и Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость (PiS), имеют наибольшие шансы на выход во второй тур.
Опросы показывают, что Тшасковский удерживает лидерство с поддержкой 31,5% респондентов. Навроцкий, в свою очередь, имеет 23,6% голосов.
Третьим в рейтинге идет Славомир Менцен, представитель ультраправой партии Конфедерация, с 12,6% поддержки.
Интересно, что по сравнению с данными опроса, опубликованными 27 апреля, поддержка обоих лидеров несколько снизилась: у Тшасковского на 1,7%, а у Навроцкого — на 2%.
Согласно избирательному законодательству Польши, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов в первом туре, 1 июня состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата с наибольшей поддержкой.
