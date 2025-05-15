Выборы в Польше на носу: как это повлияет на поддержку Украины и безопасность Европы

Накануне президентских выборов в Польше, запланированных на 18 мая 2025 года, украинская тема приобретает особую остроту.

Кандидаты активно используют вопросы миграции, поддержки Украины и исторической памяти для привлечения избирателей.

Как эти дискуссии повлияют на будущие отношения между двумя странами?

Украинский вопрос: три ключевых аспекта

Украинский вопрос в польской политике можно разделить на три ключевых аспекта. Первый — это отношение поляков к украинским мигрантам и беженцам.

Первоначальная волна эмпатии, наблюдавшаяся после начала полномасштабного вторжения России, постепенно угасает.

Польское общество, традиционно моноэтническое, быстро адаптируется к присутствию большого числа мигрантов.

Хотя ситуация еще не достигла уровня западноевропейских стран, она приближается к опыту Австрии и Финляндии, но с гораздо более быстрым темпом.

Второй аспект — это позиция в отношении Украины и войны.

И, наконец, третий — историческая политика, оказывающая значительное влияние на внутреннюю политику Польши.

Вопросы Волынской трагедии и исторические претензии уже неоднократно возникали во время избирательных кампаний. Однако накануне предстоящих президентских выборов они могут приобрести особую остроту, особенно в контексте отношения к мигрантам и войне.

Эмоции, связанные с этими вопросами, могут существенно повлиять на выбор польских избирателей.

Кто главные кандидаты?

Действующий президент Анджей Дуда, занимавший пост два срока, не может баллотироваться снова в соответствии с Конституцией Польши.

Таким образом, страна стоит на пороге смены лидера. Всего в выборах участвуют 13 кандидатов, среди которых:

Рафал Тшасковский,

Кароль Навроцкий,

Славомир Менцен,

Магдалена Беят,

Шимон Головня,

Артур Бартошевич,

Гжегож Браун,

Марек Якубьяк,

Мацей Мацяк,

Йоанна Сенишин,

Кшиштоф Становский,

Марек Вох,

Адриан Зандберг.

По результатам последних социологических исследований, проведенных аналитическим центром IBRiS по заказу Польского радио 24, в президентской гонке в Польше вырисовывается четкая картина: мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый Гражданской коалицией, и Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость (PiS), имеют наибольшие шансы на выход во второй тур.

Опросы показывают, что Тшасковский удерживает лидерство с поддержкой 31,5% респондентов. Навроцкий, в свою очередь, имеет 23,6% голосов.

Третьим в рейтинге идет Славомир Менцен, представитель ультраправой партии Конфедерация, с 12,6% поддержки.

Интересно, что по сравнению с данными опроса, опубликованными 27 апреля, поддержка обоих лидеров несколько снизилась: у Тшасковского на 1,7%, а у Навроцкого — на 2%.

Согласно избирательному законодательству Польши, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов в первом туре, 1 июня состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата с наибольшей поддержкой.

