Навроцький про Україну: підтримуватиме у війні з Росією, але на своїх умовах

6 серпня 2025 року Кароль Навроцький офіційно склав присягу та обійняв посаду президента Польщі.

Він вперше звернувся до Національних зборів із промовою, у якій наголосив, що представлятиме інтереси тих громадян, які прагнуть зберегти суверенітет Польщі, навіть у складі Європейського Союзу.

Якою є позиція Кароля Навроцького щодо відносин з Україною та його висловлювання з цього приводу — у матеріалі.

Кароль Навроцький про Україну

Ще під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький виступав проти вступу України до ЄС чи НАТО, але наголошував, що Польща має підтримувати Україну як зовнішнього стратегічного партнера.

Він називав Росію “найбільшою загрозою регіону” і демонстрував відкритість до співпраці з Україною на основі взаємної поваги. Але робив ремарку, що його держава має дбати насамперед про власну безпеку та добробут поляків.

— Ми й надалі допомагатимемо Україні у війні з Російською Федерацією, яка також ворожа щодо Польщі. Але у цих відносинах ми завжди представлятимемо польські національні інтереси, — наголошував він.

Читати на тему Кароль Навроцький очолює Польщу: що означає для України обрання консерватора Чим відомий новий президент та що говорив про Україну?

Навроцький неодноразово виділяв головний принцип своєї програми: “Poland First, Poles First” і заявляв, що поляки повинні мати пріоритетний доступ до державних послуг і соціальної підтримки. І виступав за обмеження допомоги мігрантам і біженцям, зокрема — українцям у Польщі:

— У чергах до лікарень і поліклінік першість повинні мати громадяни Польщі. У школах і дитсадках — польські діти. Ми повинні скасувати доплати до українських та інших пенсій, а соціальні виплати надавати передусім полякам.

Також новий президент вимагає від України визнання відповідальності за Волинську трагедію, та прагне прискорити процес ексгумацій польських жертв і їхнього гідного поховання.

Це питання є на стільки принциповим, що Навроцький не раз наголошував: без розв’язання історичних питань, зокрема Волині, України не слід давати членство в НАТО чи ЄС.

Зокрема, він говорив: “Наш партнер, якому ми так багато допомогли, не дає згоди на поховання наших 120 000 жінок і чоловіків, убитих на Волині, — це негідна поведінка щодо нас”.

Тож можна очікувати, що підтримка нового лідера Польщі буде умовною: вона напряму залежатиме від внутрішньої ситуації, безпеки Польщі та позиції України щодо історичних суперечок. Поцікався також: українці в Польщі стали заробляти на третину більше , чи захочуть вони повертатися додому — дослідження плюсів та мінусів емігрантського досвіду.

Джерело: Novapolshcha.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!