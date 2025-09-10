Польша обратилась к НАТО по Статье 4 — означает ли это втягивание в войну

После того как российские дроны залетели вглубь Польши, Украина начала активное взаимодействие с польскими властями, сообщил в эфире Вікна-новини спикер МИД Георгий Тихий.

Что Украина сочтет сильным ответом на провокацию РФ и какие шаги сделаны для помощи партнерам — читай дальше.

Спикер МИД о возможном совместном сбитии ракет и дронов вместе с Европой

Украина снова призывает партнеров вместе сбивать российские ракеты и дроны. Георгий Тихий подчеркивает, что это никоим образом не является втягиванием в войну или эскалацией.

— Напротив, если бы мы вместе с партнерами, вместе с привлечением их систем противовоздушной обороны могли сбивать все это российское железо, которое летит к нам и залетает к партнерам, мы бы повысили безопасность для всех.

Путин и Москва получили бы четкий сигнал, что Украина и европейские партнеры едины в этом плане и отвечают на подобные инциденты.

Что касается того, готова ли Польша рассмотреть эту идею, Тихий ответил, что этот процесс продолжается. Министр Андрей Сибига снова поднял этот вопрос и публично, и в контактах с польской стороной.

— Мы видим готовность со стороны наших партнеров не только Польши вернуться к этому обсуждению. Полагаем, что решение нужно принимать быстрее. Конечно, речь идет не только о Польше, оно должна быть поддержано коллективно.

Польша хочет активировать четвертую статью НАТО: что это значит

Сейчас Польша подала запрос на активацию четвертой статьи НАТО, предусматривающей, что стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда возникнет угроза национальной безопасности.

— Мы считаем, что такие консультации однозначно будут полезны как Польше, так и другим союзникам НАТО, чтобы осознать, что если не будет сильных шагов для помощи Украине, то Путин будет пытаться расширить войну. И ракеты и дроны могут полететь дальше вглубь Европы.

Украина как союзник готова помогать с системой раннего предупреждения и обменом информацией. И в эту ночь Польше уже передали информацию о приближении воздушных целей к границе.

Что Украина будет воспринимать как сильный ответ со стороны Польши и НАТО

Георгий Тихий отметил, что среди возможных мер, к которым могла бы принять Европа и США, усиление санкций и предоставление Украине дополнительной оборонной поддержки: систем ПВО, боеприпасов для перехвата целей и т.д.

— И инвестиции в украинскую оборонку, которая сегодня развивается колоссальными темпами. При достаточных дополнительных ресурсах она способна развиваться еще больше, усиливая и нас, и в будущем партнеров.

Еще одним вариантом может стать решение о построении интегрированной совместной системы противовоздушной обороны, в которую войдут силы Украины и союзников, особенно соседних стран.

— Я не могу выделить что-нибудь одно из этих шагов, но это уже достаточный набор очень конкретных, прагматических и полезных решений, которые мы предлагаем партнерам.

Напомним, что недавно Польша приняла решение закрыть границу с Беларусью на фоне военных учений Запад-2025.

