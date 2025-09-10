Статья 4 Договора НАТО: рассказываем о “звонке тревоги” для Альянса

Тема безопасности сегодня остается одной из важнейших для Европы. На фоне войны России против Украины все чаще звучат ссылки на статью 4 Устава НАТО, которая является одним из ключевых положений Североатлантического договора.

Эта норма не имеет прямой силы коллективной обороны, однако запускает важный механизм консультаций между членами Альянса.

Мы объясним, что значит четвертая статья НАТО, когда ее применяют и почему она снова оказалась в центре внимания во время войны.

НАТО: статья 4 и ее значение для союзников

4 статья НАТО говорит о том, что любое государство-член Альянса может обратиться к партнерам в случае угрозы своей безопасности или территориальной целостности. Это фактически означает, что другие союзники обязаны собраться и обсудить ситуацию, выработав совместную реакцию.

Речь идет о политическом и дипломатическом инструменте, который позволяет действовать на опережение, прежде чем возникнет необходимость в применении силы.

Четвертая статья НАТО и отличие от пятой статьи

Важно различать четвертую статью НАТО и знаменитую статью 5.

Если статья 5 является гарантией коллективной обороны и предусматривает, что нападение на одно государство считается нападением на всех, то статья 4 Североатлантического договора — это шаг раньше.

Она создает площадку для консультаций и позволяет подготовиться к возможным сценариям, прежде чем агрессия перерастет в полномасштабный конфликт.

Таким образом, статья 4 договора НАТО — это предохранитель, который обеспечивает быструю реакцию и единство Альянса.

Когда применялась 4 статья устава НАТО

В истории Альянса уже были случаи, когда страны обращались к этому положению. Чаще всего это делала Турция, когда ощущала угрозу со стороны Сирии или Ирака.

В 2022 году после вторжения России в Украину Польша и страны Балтии также инициировали консультации, ссылаясь именно на статью 4 Устава НАТО.

Это еще раз показало, что механизм работает как предупредительная мера и позволяет консолидировать союзников в самые критические моменты.

Статья 4 Североатлантического договора и Украина

Хотя Украина не является членом Альянса, для нашего государства важно, что соседние страны используют этот инструмент.

По сути, такая реакция заставляет НАТО уделять больше внимания региону, усиливать восточный фланг и перебрасывать туда дополнительные силы.

Что такое 4 статья НАТО и почему она остается актуальной

Итак, отвечая на вопрос, что такое 4 статья НАТО, можно сказать, что это инструмент политических консультаций и коллективной оценки угроз, который помогает предотвратить большую эскалацию.

Она демонстрирует единство и готовность действовать совместно даже тогда, когда угроза еще не перешла в фазу прямой агрессии.

В нынешних условиях статья 4 Устава НАТО стала символом того, что Альянс не ждет, пока опасность превратится в катастрофу, а реагирует на вызовы заблаговременно.

И хотя для Украины она пока не является юридическим инструментом, каждое ее применение соседними государствами приближает момент, когда безопасность на восточном фланге станет еще прочнее.

Что касается того, готова ли Польша разворачивать собственные системы ПВО для совместной работы с Украиной, в Варшаве пока официально не сообщают, однако сам факт обращения к НАТО по Статье 4 уже свидетельствует: ситуацию воспринимают максимально серьёзно.

