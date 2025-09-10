Стаття 4 договору НАТО: розповідаємо про “дзвінок тривоги” для Альянсу

Тема безпеки сьогодні залишається однією з найважливіших для Європи. На тлі війни Росії проти України все частіше лунають посилання на статтю 4 Статуту НАТО, яка є одним із ключових положень Північноатлантичного договору.

Ця норма не має прямої сили колективної оборони, проте запускає важливий механізм консультацій між членами Альянсу.

Ми пояснимо, що означає четверта стаття НАТО, коли її застосовують і чому вона знову опинилася в центрі уваги під час війни.

НАТО: стаття 4 і її значення для союзників

4 стаття НАТО говорить про те, що будь-яка держава-член може звернутися до партнерів у разі загрози своїй безпеці чи територіальній цілісності.

Це фактично означає, що інші союзники зобов’язані зібратися та обговорити ситуацію, виробивши спільну реакцію.

Йдеться про політичний і дипломатичний інструмент, який дозволяє діяти на випередження, перш ніж виникне потреба у застосуванні сили.

Четверта стаття НАТО та відмінність від п’ятої статті

Важливо розрізняти четверту статтю НАТО та знамениту статтю 5.

Якщо стаття 5 є гарантією колективної оборони і передбачає, що напад на одну державу вважається нападом на всіх, то стаття 4 Північноатлантичного договору — це крок раніше.

Читати на тему Чому Джорджа Мелоні заговорила про 5 Статтю НАТО та як це стосується України Що передбачає 5 Стаття НАТО: читай у матеріалі.

Вона створює майданчик для консультацій і дозволяє підготуватися до можливих сценаріїв, перш ніж агресія переросте у повномасштабний конфлікт.

Таким чином, стаття 4 договору НАТО — це запобіжник, який забезпечує швидку реакцію і єдність Альянсу.

Коли застосовувалася 4 стаття статуту НАТО

В історії Альянсу вже були випадки, коли країни зверталися до цього положення. Найчастіше це робила Туреччина, коли відчувала загрозу з боку Сирії чи Іраку.

У 2022 році після вторгнення Росії в Україну Польща та країни Балтії також ініціювали консультації, посилаючись саме на статтю 4 статуту НАТО.

Це ще раз показало, що механізм працює як запобіжний захід і дозволяє консолідувати союзників у найкритичніші моменти.

Стаття 4 Північноатлантичного договору та Україна

Хоча Україна не є членом Альянсу, для нашої держави важливо, що сусідні країни використовують цей інструмент.

По суті, така реакція змушує НАТО звертати більше уваги на регіон, посилювати східний фланг і перекидати туди додаткові сили.

Що таке 4 стаття НАТО і чому вона залишається актуальною

Отже, відповідаючи на запитання, що таке 4 стаття НАТО, можна сказати, що це інструмент політичних консультацій і колективної оцінки загроз, який допомагає запобігти більшій ескалації.

Вона демонструє єдність і готовність діяти спільно навіть тоді, коли загроза ще не перейшла у фазу прямої агресії.

У нинішніх умовах стаття 4 Статуту НАТО стала символом того, що Альянс не чекає, коли небезпека перетвориться на катастрофу, а реагує на виклики завчасно.

І хоча для України вона поки не є юридичним інструментом, кожне її застосування сусідніми державами наближає момент, коли безпека на східному фланзі стане ще міцнішою.

Щодо того, чи готова Польща розгортати власні системи ППО для спільної роботи з Україною, у Варшаві поки що офіційно не повідомляють, однак сам факт звернення до НАТО за Статтею 4 уже свідчить: ситуацію сприймають максимально серйозно.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!